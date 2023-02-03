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Стартував проєкт оцінки збитків від війни для бізнесу: кому допоможуть підготувати судові позови

3 лютого 2023 11:19
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Допомога бізнесу — стартував проєкт оцінки збитків від війни
Проєкт запрацював у Київській області
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні стартував пілотний проєкт допомоги бізнесу щодо оцінки збитків від російської агресії. Він запрацював у Київській області.

Про це повідомила пресслужба Фонду державного майна України (ФДМУ).

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Фахівці допоможуть підготувати доказову базу

Як зазначає пресцентр, запустили пілотний проєкт Фонд держмайна разом з обласною військовою адміністрацію Київщини. Метою проєкту є спрощення процедури оцінки збитків.

Очікується, що оцінка збитків допоможе бізнесу підготувати доказову базу для майбутнього подання позовів у міжнародні інстанції для отримання грошових компенсацій.

Своєю чергою Київська ОВА запропонувала механізм відшкодування бізнесу частини фінансових витрат.

Як уточнили у ФДМУ, для подання судових позовів до міжнародних судів компаніям потрібно пройти такі етапи:

  • довести, що збитки завдано внаслідок агресії рф;
  • визначити обсяги отриманих збитків;
  • провести оцінку за наявною методикою, розробленою ФДМУ та Мінекономіки.

За інформацією райадміністрацій, у Київській області через російську агресію постраждали 650 підприємств.

Що ще треба знати

Нагадаємо, сукупна сума прямих задокументованих збитків, завданих українській інфраструктурі через повномасштабне вторгнення росії, сягнула 137,8 млрд доларів. Такі оцінки за підсумком минулого воєнного року.

Також ми писали, що повномасштабне російське вторгнення продовжує завдавати шкоди українському довкіллю. Фахівці оцінюють отримані збитки у 46 млрд доларів.

Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про націоналізацію російських активів. Документ також передбачає створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф.

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