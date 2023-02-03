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Стартовал проект оценки ущерба от войны для бизнеса: кому помогут подготовить судебные иски

3 февраля 2023 11:19
lis.jpg - Ксения Лисновская
Помощь бизнесу — стартовал проект оценки убытков от войны
Проект заработал в Киевской области
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине стартовал пилотный проект помощи бизнесу по оценке ущерба от российской агрессии. Он заработал в Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

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Специалисты помогут подготовить доказательную базу

Как отмечает пресс-центр, запустили пилотный проект Фонд госимущества вместе с областной военной администрацией Киевщины. Целью проекта является упрощение процедуры оценки ущерба.

Ожидается, что оценка ущерба поможет бизнесу подготовить доказательную базу для предстоящей подачи исков в международные инстанции для получения денежных компенсаций.

В свою очередь Киевская ОВА предложила механизм возмещения бизнесу части финансовых затрат.

Как уточнили в ФГИУ, для подачи судебных исков в международные суды компаниям нужно пройти следующие этапы:

  • доказать, что ущерб нанесен вследствие агрессии рф;
  • определить объемы полученного ущерба;
  • провести оценку по имеющейся методике, разработанной ФГИУ и Минэкономики.

По информации райадминистраций, в Киевской области из-за российской агрессии пострадали 650 предприятий.

Что еще нужно знать

Напомним, совокупная сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенного украинской инфраструктуре из-за полномасштабного вторжения России, достигла 137,8 млрд долларов. Таковы оценки по итогам прошедшего военного года.

Также мы писали, что полномасштабное российское вторжение продолжает наносить вред украинской окружающей среде. Специалисты оценивают полученный ущерб в 46 млрд долларов.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о национализации российских активов. Документ также предусматривает создание Фонда ликвидации последствий вооруженной агресси россии.

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