Twitter розблокував російські акаунти: колишні керівники кажуть, що зміни не випадкові

Після покупки Маском Twitter обмеження було знято

Twitter зняв обмеження з акаунтів російських держвідомств і пропагандистів. Це сталося після того, як соцмережу купив Ілон Маск.

Про це інформує The Telegraph.

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Видання зазначає, що акаунти російських державних відомств присутні у верхній частині пошукової видачі, а також відображаються в пропозиціях.

Приблизно рік тому команда Twitter заявляла, що соцмережа "не розширюватиме та не рекомендуватиме державні облікові записи, що належать державам, які обмежують доступ до вільної інформації та беруть участь у збройному міждержавному конфлікті". Вона зазначила, що ця політика миттєво поширюється на рф.

Однак обмеження явно обходять акаунт володимира путіна, Міністерства закордонних справ рф та посольства рф у Великій Британії.

Колишні керівники Twitter наголосили, що це підтверджує наявність скасування обмежень.

"Було б вкрай малоймовірно, що ця зміна відбулася б випадково або без відома та керівництва персоналу компанії", — зазначають вони.

Нгадаємо, що соціальна мережа Twitter перестала обмежувати державні російські й китайські ЗМІ. Таким чином, соцмережа відмовилася від раніше заявленої політики щодо медіа, які контролює влада.