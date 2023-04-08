Twitter разблокировал российские аккаунты: бывшие руководители говорят, что изменения не случайны

После покупки Маском Twitter ограничение было снято

Twitter снял ограничения с аккаунтов российских госведомств и пропагандистов. Это произошло после того, как соцсеть купил Илон Маск.

Об этом информирует The Telegraph.

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Издание отмечает, что аккаунты российских государственных ведомств присутствуют в верхней части поисковой выдачи, а также отражаются в предложениях.

Приблизительно год назад команда Twitter заявляла, что соцсеть "не будет расширять и рекомендовать государственные учетные записи, принадлежащие государствам, которые ограничивают доступ к свободной информации и участвуют в вооруженном межгосударственном конфликте". Она отметила, что эта политика мгновенно распространяется на рф.

Однако ограничения явно обходят аккаунт владимира путина, Министерства иностранных дел россии и посольства россии в Великой Британии.

Бывшие руководители Twitter подчеркнули, что это подтверждает наличие отмены ограничений.

"Было бы крайне маловероятно, что это изменение произошло бы случайно или без ведома и руководства персонала компании", — отмечают они.

Напомним, что социальная сеть Twitter перестала ограничивать государственные российские и китайские СМИ. Таким образом, соцсеть отказалась от ранее заявленной политики в отношении медиа, контролируемых властями.