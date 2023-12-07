Черги на кордоні - коли відновлять шляхи з Угорщиною та Польщею

Черги на кордоні України. Фото: з відкритих джерел

На кордоні Словаччина-Україна почався рух вантажівок. Пропуск наразі здійснюється у звичайному режимі, але черга з транспорту меншою не стає. Все через те, що зросла і кількість далекобійників, які хочуть перетнути словацько-український кордон. Водії обирають цей напрямок через блокування пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Бізнес через такі страйки втратив вже мільйони.

Про вплив ситуації на бізнес і про тих, хто має вирішити ситуацію Новини.LIVE розповів експерт з питань бізнесу і підприємництва Валерій Харакоз.

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Блокада на кордоні зі Словаччиною

"Блокаду на кордоні зі Словаччиною припинено, але за попередніми розрахунками, загальні збитки вже перетнули межу у 8 мільйонів доларів", — зазначив Харакоз.

Експерт з питань бізнесу і підприємництва Валерій Харакоз. Фото: Facebook

За його словами, сума у 8 мільйонів складається з ймовірних збитків від зіпсованої продукції та штрафних санкцій накладених на компанії, які не виконали поставки вчасно. Крім того, експерт наголосив на тому, що винних у цій ситуації немає, бо причина блокади — неконкурентні ціни. А от відповідальні є.

"Питання щодо роботи пунктів пропуску потрібно ставити не Президенту України, а відповідальним за це дипломатам. Чому наприклад представники дипломатичного корпусу приїхали на кордон майже за 2 тижні після протестних акцій? Якщо кожен виконуватиме свою роботу, все знов запрацює", — зазначив Харакоз.

Ситуація на кордоні з Польщею. Фото: Держприкордонслужба

Додамо, що станом на шосте грудня в бік України стояло більше 500 вантажівок. За даними Мінінфраструктури, український уряд працює із словацькими колегами, щоб запобігти протестам у майбутньому.

Нагадаємо, заступник голови Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, Україна напрацювала компроміси з Польщею щодо зняття блокування кордонів. Тим не менш, польські мітингарі зірвали домовленості.