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Украинский бизнес назвал ответственных за возобновление путей с Венгрией и Польшей

7 декабря 2023 12:36
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Очереди на границе – когда возобновят пути с Венгрией и Польшей
Очереди на границе Украины. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

На границе Словакия-Украина началось движение грузовиков. Пропуск сейчас осуществляется в обычном режиме, но очередь из транспорта меньше не становится. Все потому, что возросло и количество дальнобойщиков, которые хотят пересечь словацко-украинскую границу. Водители выбирают это направление из-за блокирования пунктов пропуска на границе с Польшей. Бизнес из-за таких забастовок потерял уже миллионы.

О влиянии ситуации на бизнес и о тех, кто должен разрешить ситуацию Новини.LIVE рассказал эксперт по бизнесу и предпринимательству Валерий Харакоз.

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"Блокада на границе со Словакией прекращена, но по предварительным расчетам, общий ущерб уже пересек границу в 8 миллионов долларов" , — отметил Харакоз.

Валерий Харакоз
Эксперт по бизнесу и предпринимательству Валерий Харакоз. Фото: Facebook

По его словам, сумма в 8 миллионов состоит из вероятных убытков от испорченной продукции и штрафных санкций, наложенных на компании, которые не выполнили поставки вовремя. Кроме того, эксперт отметил, что виновных в этой ситуации нет, потому что причина блокады — неконкурентные цены. А вот ответственные есть.

"Вопрос о работе пунктов пропуска нужно задавать не Президенту Украины, а ответственным за это дипломатам. Почему, например, представители дипломатического корпуса приехали на границу почти через 2 недели после протестных акций? Если каждый будет выполнять свою работу, все вновь заработает", — отметил Харакоз.

ситуация на границе с Польшей 4 декабря
Ситуация на границе с Польшей. Фото: Госпогранслужба

Добавим, что на шестое декабря в сторону Украины стояло более 500 грузовиков. По данным Мининфраструктуры, украинское правительство работает со словацкими коллегами, чтобы предотвратить протесты в будущем.

Напомним, заместитель председателя Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, Украина наработала компромиссы с Польшей по снятию блокировки границ. Тем не менее, польские митингующие сорвали договоренности.

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