Як відкрити бізнес у Німеччині

Прапори у Німеччині. Фото: google.com

Німеччина змінює свою політику щодо біженців та просить від них інтенсивного працевлаштування — набирає обертів ініціатива Job Turbo, яка призвана допомогти українцям якнайшвидше знайти місце роботи з мінімальними знанням мови. Наразі у ФРН працює 170 з 840 тисяч українців працездатного віку з тимчасовим захистом. Дедалі більше українців замислюються над тим, щоб відкрити власну справу у Німеччині.

Новини.LIVE дізнались в українців, які живуть у Німеччині, як вони відкрили власну справу, які є плюси і мінуси самозайнятості, а також поговорили з експертом, який допомагає бізнесменам-початків правильно розпочати свій підприємницький шлях у новій країні.

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Перехід у статус самозайнятого у Німеччині

Для переходу з Jobcenter на Selbständig (самозайнятість) необхідно:

отримати достовірну інформацію в офіційних органах, що можна робити з вашою професією,

довести оператору Jobcenter свою спроможність,

мати відповідний досвід (роки бізнесу в Україні/приклади робіт),

прописати бізнес-план.

За законом, кожна людина має право зареєструвати свій бізнес і вести його.

"Більшість людей, які є зараз на Jobcenter, мають страхи щодо відкриття власної справи. Адже вони переживають, що недостатньо гарно знають мову, податкову систему, яка є однією із найскладніших у світі. Якщо людині одобрили стартовий капітал у 5000 євро, далі людина переходить із одного відділу Jobcenter на інший, який є для підприємців. На цьому етапі людині дають підтримку на 2 роки, протягом яких вона має надавати звіт про пророблену роботу кожні 6 місяців", – ділиться Олександр Ковальчук, співзасновник організації D-Bridge.

Команда організації D-Bridge. Фото: Олександр Ковальчук

D-Bridge eV допомагає всім, хто мріє про краще майбутнє в Німеччині, незалежно від міграційного походження чи громадянства.

Перші кроки у бізнесі

"ФОП у Німеччині відкрити швидко. Буквально 20 хвилин часу на реєстрацію за місцем проживання та оплатити близько 40 євро мита. А ось розібратися з податками, з тим, чи потрібна сертифікація та які потрібні дозволи — дуже важко. Це важко і місцевим, а нам без достатнього знання німецької тим паче", — поділилась власним досвідом українка, співзасновниця туристичної агенції "Mriya Tour" Катерина Курлап.

Ще необхідно мати фінансового/податкового консультанта. В ідеалі знайомство підприємця з податковим консультантом має відбутися на етапі задуму, ще до реєстрації бізнесу.

"Дуже важко знайти фінансових та податкових консультантів та бухгалтерів. По-перше, їх і так мало, по-друге, не всі вони володіють українською мовою. Їхні послуги коштують чималих грошей, година консультації від 75 євро. Мені було легше завдяки моєму бізнес-коучу. Для тих, хто у Німеччині шукає роботу чи планує відкрити власну справу є можливість отримати коучінг. Його сплачує держава. Я отримала сертифікат на такий коучінг і розуміння того, яку саме форму бізнесу треба обрати", — каже Катерина.

В туризмі вона працювала в Одесі. Років 7 тому вирішила змінити життя та зайнятися нарешті тим, що приносить задоволення — закохувати у своє рідне місто.

"Приїхавши у Німеччину навесні 2022 року, я деякий час була у розпачі. Потім зустріла свою подругу та колегу Анну. Вона також працювала гідом в Одесі і також опинилася біля Штутгарту. Ідея зробити свій бізнес зʼявилася після того, як ми зрозуміли, що, щоб не скотитися у депресію остаточно, потрібно робити те, що ми вміємо та любимо. Українців приїхало багато, тож попит є. Особливо зважаючи на те, що у людей є запит не тільки на подорожі, а й на спілкування", — поділилась власниця туристичної агенції.

Катерина Курлап та Анна Купрій, засновниці туристичної агенції "Mriya tour". Фото: Катерина Курлап

Податкова математика

У Німеччині абсолютно всі зобов’язані подавати річну звітність, але, залежно від діяльності, є ті, що мусять подавати щомісячну або квартальну звітність.

Приватний підприємець (ПП) протягом року веде книгу обліку доходів та видатків, а в кінці року вираховує свій прибуток, і з нього сплачує податок. Німецького ПП не дуже коректно порівнювати з українськими ФОП, бо принципи роботи різні. У Німеччині не має обмежень у найманих працівниках, а до видатків можуть бути занесені будь-які видатки, пов’язані з підприємницькою діяльністю.

Є також різні інструменти, які допомагають зменшити або повернути податки. Ключовою людиною при запуску власної справи є так званий податковий консультант. Він проконсультує де можна зекономити, де можна компенсувати податки відповідно до німецького законодавства.

"Дуже складна система оподаткування. Я досі до кінця її не можу зрозуміти. Ще важко розраховувати податки — за німецькою системою наприкінці року подаються декларації і тільки потім розраховується податок. Тож, я веду бізнес і все ще не знаю, скільки податків за рік треба буде сплатити. Самостійно розібратися у системі ведення бухгалтерського обліку надважко. Ну, і ще у Німеччині не такий високий відсоток підприємців. Тут більше довіряють тим, хто працює в найму, тому отримати кредит, орендувати житло може бути трохи складніше", — каже Катерина Курлап.

Яка підтримка є для бізнесменів

"Якщо у людини є унікальний інноваційний проєкт, то у неї є можливість звернутись до банку NRW, який виділяє до 500 тисяч євро на старт-апи. Українці — це дуже креативне суспільство, винахідники, які завжди шукають шляхи для покращення життя. Не соромтесь своїх ідей, досліджуйте чого саме зараз не вистачає на ринку з огляду інновацій й починайте свої проєкти", — зазначив експерт з відкриття власної справи в Німеччині Олександр Ковальчук.

Експерт з відкриття власної справи у Німеччині Олександр Ковальчук. Фото: Олександр Ковальчук

Поради для українців, які вагаються відкрити власний бізнес в Німеччині

"Перша і головна порада — це вивчення мови. Це ключ до успіху. У свій час, коли я переїхав до Німеччини, то перші серйозні втрати у мене були через незнання мови. Наступна порада — не забувати про страхування бізнесу. Далі необхідно вивчити німецьку систему, як вона працює, які є бюрократичні моменти, як потрібно платити податки, з якої суми", — радить Олександр.

"Не слухати "доброзичливі поради" — тут багато говорять про те, що треба спочатку зрозуміти ментальність, вивчити мову, прожити років пʼять, а вже потім робити бізнес. Мені здається, якщо людина має бажання розпочати свою справу, вона все подолає: і труднощі з мовою, і з пошуком консультантів. Український сервіс та підхід до бізнесу часто на кілька голів вищий за те, що є у Європі. Наша суперсила — високі стандарти якості обслуговування, клієнтоорієнтованість та вміння гарно працювати", — зазначила Катерина.