Как открыть бизнес в Германии

Флаги в Германии. Фото: google.com

Германия меняет свою политику в отношении беженцев и требует от них интенсивного трудоустройства — набирает обороты инициатива Job Turbo, которая призвана помочь украинцам как можно быстрее найти место работы с минимальными знаниями языка. В настоящее время в ФРГ работает 170 из 840 тысяч украинцев трудоспособного возраста с временной защитой. Все больше украинцев задумываются о том, чтобы открыть собственное дело в Германии.

Новини.LIVE узнали у украинцев, живущих в Германии, как они открыли собственное дело, какие есть плюсы и минусы самозанятости, а также поговорили с экспертом, который помогает начинающим бизнесменам правильно начать свой предпринимательский путь в новой стране.

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Переход в статус самозанятого в Германии

Для перехода с Jobcenter на Selbständig (самозанятость) необходимо:

получить достоверную информацию в официальных органах, что можно делать с вашей профессией,

доказать оператору Jobcenter свою способность,

иметь соответствующий опыт (годы бизнеса в Украине/примеры работ),

прописать бизнес-план.

По закону каждый человек имеет право зарегистрировать свой бизнес и вести его.

"Большинство людей, которые сейчас находятся на Jobcenter, имеют страхи по открытию собственного дела. Ведь они переживают, что недостаточно хорошо знают язык, налоговую систему, которая является одной из самых сложных в мире. Если человеку одобрили стартовый капитал в 5000 евро, дальше человек переходит из одного отдела Jobcenter на другой, который для предпринимателей. На этом этапе человеку оказывают поддержку на 2 года, в течение которых он должен предоставлять отчет о проделанной работе каждые 6 месяцев", — делится Александр Ковальчук, соучредитель организации D-Bridge.

Команда организации D-Bridge. Фото: Александр Ковальчук

D-Bridge eV — компания, которая помогает всем, кто мечтает о лучшем будущем в Германии, независимо от миграционного происхождения или гражданства.

Первые шаги в бизнесе

"ФЛП в Германии открыть быстро. Буквально 20 минут времени на регистрацию по месту жительства и оплатить около 40 евро пошлины. А вот разобраться с налогами, с тем, нужна ли сертификация и какие нужны разрешения — очень тяжело. Это тяжело и местным, а нам без достаточного знания немецкого тем более", — поделилась собственным опытом украинка, соучредительница туристического агентства "Mriya Tour" Екатерина Курлап.

Еще необходимо иметь финансового/налогового консультанта. В идеале знакомство предпринимателя с налоговым консультантом должно состояться на этапе замысла еще до регистрации бизнеса.

"Очень трудно найти финансовых и налоговых консультантов и бухгалтеров. Во-первых, их и так мало, во-вторых, не все они владеют украинским языком. Их услуги стоят немалых денег, час консультации от 75 евро. Мне было легче благодаря моему бизнес-коучу. Для тех, кто в Германии ищет работу или планирует открыть собственное дело, есть возможность получить коучинг", — говорит Екатерина.

В туризме она работала в Одессе. Лет 7 назад решила изменить жизнь и заняться наконец тем, что доставляет удовольствие — влюблять в свой родной город.

"Приехав в Германию весной 2022 года, я некоторое время была в отчаянии. Затем встретила свою подругу и коллегу Анну. Она также работала гидом в Одессе и тоже оказалась возле Штутгарта. Идея сделать свой бизнес появилась после того, как мы поняли, что, чтобы не скатиться в депрессию окончательно, нужно делать то, что мы умеем и любим. Украинцев приехало много, так что спрос есть. Особенно учитывая то, что у людей есть запрос не только на путешествия, а и на общение", — поделилась владелица туристического агентства.

Екатерина Курлап и Анна Куприй, основательницы туристического агентства "Mriya tour". Фото: Екатерина Курлап

Налоговая математика

В Германии абсолютно все обязаны представлять годовую отчетность, но в зависимости от деятельности есть те, которые должны подавать ежемесячную или квартальную отчетность.

Частный предприниматель (ЧП) в течение года ведет книгу учета доходов и расходов, а в конце года рассчитывает свою прибыль, и с нее платит налог. Немецкого ЧП не очень корректно сравнивать с украинскими ФЛП, потому что принципы работы разные. В Германии нет ограничений в наемных работниках, а в расходы могут быть внесены любые расходы, связанные с предпринимательской деятельностью.

Есть также разные инструменты, которые помогают уменьшить или вернуть налоги. Ключевым человеком при запуске собственного дела является так называемый налоговый консультант. Он проконсультирует, где можно сэкономить, где можно компенсировать налоги в соответствии с немецким законодательством.

"Очень сложная система налогообложения. Я до сих пор ее не могу понять. Еще трудно рассчитывать налоги — по немецкой системе в конце года подаются декларации и только потом рассчитывается налог. Поэтому я веду бизнес и все еще не знаю, сколько налогов за год нужно будет уплатить. Самостоятельно разобраться в системе ведения бухгалтерского учета сверхтрудно. Ну, и еще в Германии не такой высокий процент предпринимателей. Здесь больше доверяют тем, кто работает по найму, поэтому получить кредит, арендовать жилье может быть немного сложнее", — говорит Екатерина Курлап.

Какая поддержка для бизнесменов

"Если у человека есть уникальный инновационный проект, то у него есть возможность обратиться в банк NRW, который выделяет до 500 тысяч евро на старт-апы. Украинцы — это очень креативное общество, изобретатели, которые всегда ищут пути для улучшения жизни. Не стесняйтесь своих идей, исследуйте чего именно сейчас не хватает на рынке по обзору инноваций и начинайте свои проекты", — отметил эксперт по открытию собственного дела в Германии Александр Ковальчук.

Эксперт по открытию собственного дела в Германии Александр Ковальчук. Фото: Александр Ковальчук

Советы для украинцев, которые колеблются открыть собственный бизнес в Германии

"Первый и главный совет — это изучение языка. Это ключ к успеху. Одно время, когда я переехал в Германию, то первые серьезные потери у меня были из-за незнания языка. Следующий совет — не забывать о страховании бизнеса. Далее необходимо изучить немецкую систему, как она работает, какие бюрократические моменты, как нужно платить налоги, с какой суммы", — советует Александр.

"Не слушать "доброжелательные советы" — здесь много говорят о том, что надо сначала понять ментальность, выучить язык, прожить лет пять, а уже потом делать бизнес. Мне кажется, если человек хочет начать свое дело, он все преодолеет: и трудности с языком, и с поиском консультантов. Украинский сервис и подход к бизнесу часто на несколько голов выше того, что есть в Европе. Наша суперсила — высокие стандарты качества обслуживания, клиентоориентированность и умение хорошо работать", — отметила Екатерина.