Укрпошта готує запуск важливої новації: що відомо

Ігор Смілянський на львівському сортувальному центрі Укрпошти. Фото: Telegram Смілянського

У Львові готуються до запуску нові сортувальні лінії Укрпошти. Керівник підприємства, повертаючись із закордонного відрядження, перевірив роботу нового сортувального центру.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі очільник Укрпошти Ігор Смілянський.

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Керівник Укрпошти заявив, що після повернення із Вашингтона заїхав до Львова.

У Львові Смілянський перевірив новий сортувальний центр, де готуються до запуску нові сортувальні лінії.

Анонс від Смілянського

За словами очільника державної поштової служби України, ситуація з цією новацією є оптимістичною.

"Справи йдуть непогано, дівчата та хлопці вже дуже хочуть працювати на сучасному обладнанні, а клієнти, звісно, отримувати посилки швидше", — наголосив Ігор Смілянський.

Керівник Укрпошти заявив, що нові сортувальні лінії запрацюють уже зовсім скоро.

"Дякую нашій львівський команді, команді, яка працює над цим важливим проектом, нашим партнерам UIS за цілеспрямованість", — подякував Смілянський.

Нагадаємо, у квітні Укрпошта впровадила першу автоматичну лінію сортування посилок в Україні. Це виконання однієї з обіцянок, яка давалася під час продовження контракту. Вона сприяє збільшенню швидкості обробки дрібних посилок з 400 на годину до 8000.