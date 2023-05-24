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Укрпошта готовит запуск важного новшества: что известно

24 мая 2023 11:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Укрпошта готовит запуск важного новшества: что известно
Игорь Смилянский на львовском сортировочном центре Укрпошти. Фото: Telegram Смилянского
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Во Львове готовятся к запуску новые сортировочные линии Укрпошти. Руководитель предприятия, возвращаясь из загранкомандировки, проверил работу нового сортировочного центра.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Укрпошти Игорь Смилянский.

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Руководитель Укрпошти заявил, что по возвращении из Вашингтона заехал во Львов.

Во Львове Смилянский проверил новый сортировочный центр, где готовятся к запуску новые сортировочные линии.

Анонс от Смилянского

По словам главы государственной почтовой службы Украины, ситуация с этой новацией оптимистичная.

"Дела идут неплохо, девушки и парни уж очень хотят работать на современном оборудовании, а клиенты, конечно, получать посылки быстрее", — подчеркнул Игорь Смилянский.

Руководитель Укрпошти заявил, что новые сортировочные линии заработают совсем скоро.

"Благодарю нашу львовскую команду, команду, которая работает над этим важным проектом, наших партнеров UIS за целеустремленность", — поблагодарил Смилянский.

Напомним, в апреле Укрпошта внедрила первую автоматическую линию сортировки посылок в Украине. Это выполнение одного из обещаний, которое давалось при продлении контракта. Она способствует увеличению скорости обработки мелких посылок с 400 в час до 8000.

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