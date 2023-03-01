Укрпошта запропонувала нову послугу для бізнесу — як скористатися

Йдеться про можливість післяплати на карткові рахунки для бізнесу

Державний поштовий оператор "Укрпошта" запустив нову послугу для підприємців. Йдеться про можливість післяплати на карткові рахунки для малого та середнього бізнесу.

Про це поінформувала пресслужба компанії.

У чому суть послуги

Як зазначили в компанії, переваги послуги післяплати на рахунки особливо важливі для "малих та середніх" підприємців, які продають товари в Instagram чи інших маркетплейсах.

Кошти за реалізовані товари зараховуватимуть на карткові рахунки наприкінці кожного дня. Для цього не потрібно відкривати спеціальні рахунки чи чекати у черзі у відділеннях.

Представники бізнесу можуть скористатися послугою під час реєстрації в особистому кабінеті на сайті поштового оператора "Укрпошта". Там потрібно визначити себе як фізособа чи фізособа-підприємець.

Тариф встановлено на рівні — 1% від вартості товару + 10 гривень.

В Укрпошті наголошують, що послуга післяплати також цінна і для інших клієнтів. Для тих, хто вже користується доставкою Укрпошти, нова послуга стане доступною в особистому кабінеті.

Нагадаємо, Національний поштовий оператор Укрпошта приготував для своїх клієнтів подарунок у вигляді істотного зниження тарифів на відправлення за кордон. Йдеться про відправку посилок в Польщу через Укрпошта EMS сервіс (Express Mail Service) — сервіс прискореної міжнародної доставки.