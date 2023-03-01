Укрпошта запропонувала нову послугу для бізнесу — як скористатися

Укрпошта запропонувала нову послугу для бізнесу: деталі
Державний поштовий оператор "Укрпошта" запустив нову послугу для підприємців. Йдеться про можливість післяплати на карткові рахунки для малого та середнього бізнесу.
Про це поінформувала пресслужба компанії.
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У чому суть послуги
Як зазначили в компанії, переваги послуги післяплати на рахунки особливо важливі для "малих та середніх" підприємців, які продають товари в Instagram чи інших маркетплейсах.
Кошти за реалізовані товари зараховуватимуть на карткові рахунки наприкінці кожного дня. Для цього не потрібно відкривати спеціальні рахунки чи чекати у черзі у відділеннях.
Представники бізнесу можуть скористатися послугою під час реєстрації в особистому кабінеті на сайті поштового оператора "Укрпошта". Там потрібно визначити себе як фізособа чи фізособа-підприємець.
Тариф встановлено на рівні — 1% від вартості товару + 10 гривень.
В Укрпошті наголошують, що послуга післяплати також цінна і для інших клієнтів. Для тих, хто вже користується доставкою Укрпошти, нова послуга стане доступною в особистому кабінеті.
Нагадаємо, Національний поштовий оператор Укрпошта приготував для своїх клієнтів подарунок у вигляді істотного зниження тарифів на відправлення за кордон. Йдеться про відправку посилок в Польщу через Укрпошта EMS сервіс (Express Mail Service) — сервіс прискореної міжнародної доставки.