Укрпочта предложила новую услугу для бизнеса — как пользоваться

Укрпочта предложила новую услугу для бизнеса: детали
Государственный почтовый оператор "Укрпочта" запустил новую услугу предпринимателям. Речь идет о возможности наложенных платежей на карточные счета для малого и среднего бизнеса.
Об этом проинформировала пресс-служба компании.
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В чем суть услуги
Как отметили в компании, преимущества услуги наложенных платежей на счета особенно важны для "малых и средних" предпринимателей, продающих товары в Instagram или других маркетплейсах.
Средства за реализуемые товары будут зачисляться на карточные счета в конце каждого дня. Для этого не следует открывать специальные счета или ждать в очереди в отделениях.
Представители бизнеса могут воспользоваться услугой при регистрации в личном кабинете на сайте почтового оператора "Укрпочта". Там нужно определить себя как физлицо или физлицо-предприниматель.
Тариф установлен на уровне — 1% от стоимости товара + 10 гривен.
В Укрпочте отмечают, что услуга наложенного платежа также ценна и для других клиентов. Для тех, кто уже пользуется доставкой Укрпочты, новая услуга станет доступна в личном кабинете.
Напомним, Национальный почтовый оператор Укрпочта приготовил для своих клиентов подарок в виде существенного снижения тарифов на отправку за границу. Речь идет об отправке посылок в Польшу через EMS сервис (Express Mail Service) — сервис ускоренной международной доставки.