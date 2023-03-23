В SpaceX хочуть прийти нові інвестори з Близького Сходу
Компанія Ілона Маска SpaceX веде переговори із двома інвесторами, з ОАЕ та Саудівської Аравії. Загальний обсяг інвестицій, які вони планують вкласти у компанії, становить близько 140 млрд доларів США.
Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.
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Нові інвестори для SpaceX
За інформацією джерел видання, знайомих із ситуацією, в компанію Ілона Маска SpaceX планують прийти двоє нових інвесторів з країн Близького Сходу.
Це підрозділ інвестиційного фонду Саудівської Аравії, Water and Electricity Holding Company, та компанія із Абу-Дабі, Alpha Dhabi.
Сума потенційних інвестицій
Очікується що загальний обсяг інвестицій, які планують принести з собою аравійський та еміратський інвестори, становитиме близько 140 мільярдів доларів США.
Для порівняння — за даними венчурної компанії Space Capital, SpaceX 2020 року залучила інвестицій на загальну суму 2,6 мільярда, а 2022-го на 2 мільярда доларів США.
Нагадаємо, у лютому Федеральне авіаційне управління США запропонувало накласти цивільний штраф на SpaceX у розмірі 175 тис. доларів. Причина в тому, що компанія не надала агентству деякі дані про безпеку щодо запуску супутників Starlink у серпні 2022 року.
Фото: Instagram SpaceX