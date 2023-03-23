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​​​​​​​В SpaceX хочуть прийти нові інвестори з Близького Сходу

23 березня 2023 07:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Компанія SpaceX може отримати нових інвесторів
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Компанія Ілона Маска SpaceX веде переговори із двома інвесторами, з ОАЕ та Саудівської Аравії. Загальний обсяг інвестицій, які вони планують вкласти у компанії, становить близько 140 млрд доларів США.

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.

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Нові інвестори для SpaceX

За інформацією джерел видання, знайомих із ситуацією, в компанію Ілона Маска SpaceX планують прийти двоє нових інвесторів з країн Близького Сходу.

Це підрозділ інвестиційного фонду Саудівської Аравії, Water and Electricity Holding Company, та компанія із Абу-Дабі, Alpha Dhabi.

Сума потенційних інвестицій

Очікується що загальний обсяг інвестицій, які планують принести з собою аравійський та еміратський інвестори, становитиме близько 140 мільярдів доларів США.

Для порівняння — за даними венчурної компанії Space Capital, SpaceX 2020 року залучила інвестицій на загальну суму 2,6 мільярда, а 2022-го на 2 мільярда доларів США.

Нагадаємо, у лютому Федеральне авіаційне управління США запропонувало накласти цивільний штраф на SpaceX у розмірі 175 тис. доларів. Причина в тому, що компанія не надала агентству деякі дані про безпеку щодо запуску супутників Starlink у серпні 2022 року.

Фото: Instagram SpaceX

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