В SpaceX хотят прийти новые инвесторы с Ближнего Востока

Компания SpaceX может получить новых инвесторов

Компания Илона Маска SpaceX ведет переговоры с двумя инвесторами, из ОАЭ и Саудовской Аравии. Общий объем инвестиций, которые они планируют вложить в компании, составляет около 140 млрд долларов США.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Новые инвесторы для SpaceX

По информации источников издания, знакомых с ситуацией, в компанию Илона Маска SpaceX планируют прийти два новых инвестора из стран Ближнего Востока.

Это подразделение инвестиционного фонда Саудовской Аравии, Water and Electricity Holding Company, и компания из Абу-Даби, Alpha Dhabi.

Сумма потенциальных инвестиций

Ожидается, что общий объем инвестиций, которые планируют принести с собой аравийский и эмиратский инвесторы, составит около 140 миллиардов долларов США.

Для сравнения — по данным венчурной компании Space Capital, SpaceX в 2020 году привлек инвестиций на общую сумму 2,6 миллиарда, а в 2022-м на 2 миллиарда долларов США.

Напомним, в феврале Федеральное авиационное управление США предложило наложить гражданский штраф на SpaceX в размере 175 тыс. долларов. Причина в том, что компания не предоставила агентству некоторые данные о безопасности запуска спутников Starlink в августе 2022 года.

Фото: Instagram SpaceX