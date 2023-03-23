В SpaceX хотят прийти новые инвесторы с Ближнего Востока
Компания Илона Маска SpaceX ведет переговоры с двумя инвесторами, из ОАЭ и Саудовской Аравии. Общий объем инвестиций, которые они планируют вложить в компании, составляет около 140 млрд долларов США.
Об этом сообщило информационное агентство Reuters.
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Новые инвесторы для SpaceX
По информации источников издания, знакомых с ситуацией, в компанию Илона Маска SpaceX планируют прийти два новых инвестора из стран Ближнего Востока.
Это подразделение инвестиционного фонда Саудовской Аравии, Water and Electricity Holding Company, и компания из Абу-Даби, Alpha Dhabi.
Сумма потенциальных инвестиций
Ожидается, что общий объем инвестиций, которые планируют принести с собой аравийский и эмиратский инвесторы, составит около 140 миллиардов долларов США.
Для сравнения — по данным венчурной компании Space Capital, SpaceX в 2020 году привлек инвестиций на общую сумму 2,6 миллиарда, а в 2022-м на 2 миллиарда долларов США.
Напомним, в феврале Федеральное авиационное управление США предложило наложить гражданский штраф на SpaceX в размере 175 тыс. долларов. Причина в том, что компания не предоставила агентству некоторые данные о безопасности запуска спутников Starlink в августе 2022 года.
Фото: Instagram SpaceX