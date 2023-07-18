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В Україні може змінитися тривалість робочого тижня

18 липня 2023 11:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота в Україні — кому загрожує збільшення тривалості праці
Працівник на заводі. Фото: prozorro.sale
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні під час дії воєнного стану для деяких співробітників може змінитися тривалість робочого тижня. Його можуть продовжити до 60 годин.

Про це поінформували у Східному міжрегіональному управлінні Держслужби з питань праці.

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Причини збільшення тривалості робочого тижня

Як зазначається, посилення норм праці може стосуватися не всіх працівників. Йдеться про підприємства критичної інфраструктури. Серед них підприємства оборонної сфери, ті, що функціонують у галузях забезпечення життєдіяльності людей.

Так, п'ятиденний чи шестиденний робочий тиждень, а також час початку та закінчення щоденної зміни, може встановлювати роботодавець.

"Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин", — повідомляють у пресслужбі.

Навіть для співробітників, яким відповідно до закону належить скорочена тривалість робочого часу, через воєнний стан робочий тиждень також можуть збільшити, проте тривалість не може перевищувати 40 годин.

Зміни не поширюються на неповнолітніх працівників.

Оплата праці має зрости пропорційно до відпрацьованого часу, додали у Держслужбі з питань праці.

Більше про роботу

Нагадаємо, Кабінет міністрів у липні запустив у чотирьох областях пілотний проєкт — Інститут помічника ветеранів. Людей навчатимуть нової спеціальності, аби вони стали правою рукою військових, які повертаються з фронту додому. 

Також ми писали, що деякі роботодавці готові щедро платити своїм працівникам, які залишаються в країні попри війну. Зокрема, 26 тисяч гривень можуть заробляти працівники ресторанів.

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