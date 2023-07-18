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В Украине может измениться продолжительность рабочей недели

18 июля 2023 11:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в Украине — кому грозит увеличение продолжительности труда
Работник на заводе. Фото: prozorro.sale
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине во время военного положения для некоторых сотрудников может измениться продолжительность рабочей недели. Ее могут продлить до 60 часов.

Об этом сообщили в Восточном межрегиональном управлении Госслужбы по вопросам труда.

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Как отмечается, ужесточение норм труда может касаться не всех работников. Речь идет о предприятиях критической инфраструктуры. Среди них предприятия оборонной сферы, функционирующие в отраслях обеспечения жизнедеятельности людей.

Так, пятидневная или шестидневная рабочая неделя, а также время начала и окончания ежедневной смены может устанавливать работодатель.

"Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха может быть сокращена до 24 часов", — сообщают в пресс-службе.

Даже для сотрудников, которым согласно закону надлежит сокращенная продолжительность рабочего времени, из-за военного положения рабочую неделю также могут увеличить, однако продолжительность не может превышать 40 часов.

Изменения не распространяются на несовершеннолетних работников.

Оплата труда должна возрасти пропорционально отработанному времени, добавили в Госслужбе по труду.

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Напомним, Кабинет министров в июле запустил в четырех областях пилотный проект — Институт помощника ветеранов. Люди будут обучать новой специальности, чтобы они стали правой рукой военных, которые возвращаются с фронта домой.

Также мы писали, что некоторые работодатели готовы щедро платить своим работникам, которые остаются в стране, несмотря на войну. В частности, 26 тысяч гривен могут зарабатывать работники ресторанов.

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