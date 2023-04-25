В Україні заарештували мільярдні металургійні активи Оксани Марченко
Український суд заарештував 13,7% акцій акціонерного товариства "Запорізький завод феросплавів". Ці акції належать дружині Віктора Медведчука Оксані Марченко.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.
Арешт майна Марченко
Суд вивчив відповідні матеріали Служби безпеки України і заарештував чергові активи, які належать дружині проросійського діяча Віктора Медведчка Оксани Марченко.
У рішенні суду йдеться про 13,7% акцій АТ "Запорізький завод феросплавів", якими Марченко володіє через чотири офшорні компанії.
Загальна вартість заарештованих активів перевищує 1 млрд доларів США.
Причина арешту
У СБУ нагадали, що "Запорізький завод феросплавів" є монопольним виробником металевого мангану в Україні, входячи до списку найбільших металургійних компаній в Європі.
"Арешт активів убезпечить їх від продажу чи перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави", — наголосили у Службі безпеки України.
Нагадаємо, що у серпні 2022 року суд заарештував у Львівській області три ділянки, які належали дружині Віктора Медведчука Оксані Марченко.
А на початку квітня 2023 року суд заарештував іще дві земельні ділянки, які перебували у власності Оксані Марченко. На цих ділянках вона незаконно побудувала готельний комплекс.