В Україні заарештували мільярдні металургійні активи Оксани Марченко

Оксана Марченко. Фото: з відкритих джерел

Український суд заарештував 13,7% акцій акціонерного товариства "Запорізький завод феросплавів". Ці акції належать дружині Віктора Медведчука Оксані Марченко.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

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Суд вивчив відповідні матеріали Служби безпеки України і заарештував чергові активи, які належать дружині проросійського діяча Віктора Медведчка Оксани Марченко.

У рішенні суду йдеться про 13,7% акцій АТ "Запорізький завод феросплавів", якими Марченко володіє через чотири офшорні компанії.

Загальна вартість заарештованих активів перевищує 1 млрд доларів США.

Причина арешту

У СБУ нагадали, що "Запорізький завод феросплавів" є монопольним виробником металевого мангану в Україні, входячи до списку найбільших металургійних компаній в Європі.

"Арешт активів убезпечить їх від продажу чи перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави", — наголосили у Службі безпеки України.

Нагадаємо, що у серпні 2022 року суд заарештував у Львівській області три ділянки, які належали дружині Віктора Медведчука Оксані Марченко.

А на початку квітня 2023 року суд заарештував іще дві земельні ділянки, які перебували у власності Оксані Марченко. На цих ділянках вона незаконно побудувала готельний комплекс.