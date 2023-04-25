В Украине арестовали миллиардные металлургические активы Оксаны Марченко

Оксана Марченко. Фото: из открытых источников

Украинский суд арестовал 13,7% акций акционерного общества "Запорожский завод ферросплавов". Эти акции принадлежат супруге Виктора Медведчука Оксане Марченко.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Суд изучил соответствующие материалы Службы безопасности Украины и арестовал очередные активы, принадлежащие супруге пророссийского деятеля Виктора Медведчко Оксаны Марченко.

В решении суда говорится о 13,7% акций АО "Запорожский завод ферросплавов", которыми Марченко владеет через четыре оффшорных компании.

Общая стоимость арестованных активов превышает 1 млрд долларов США.

Причина ареста

В СБУ напомнили, что "Запорожский завод ферросплавов" — монопольный производитель металлического мангана в Украине, входя в список крупнейших металлургических компаний в Европе.

"Арест активов обезопасит их от продажи или перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства", — отметили в Службе безопасности Украины.

Напомним, что в августе 2022 года суд арестовал во Львовской области три участка, которые принадлежали супруге Виктора Медведчука Оксане Марченко.

А в начале апреля 2023 года суд арестовал еще два земельных участка, которые находились в собственности Оксане Марченко. На этих участках она незаконно построила гостиничный комплекс.