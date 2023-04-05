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В Україні заарештували підприємства російського олігарха Фукса

5 квітня 2023 14:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Російський олігарх Павло Фукс
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В Україні заарештували корпоративні права трьох підприємств, пов’язаних із російським олігархом Павлом Фуксом. Вони протиправно заволоділи надрами Сахалінського нафтогазового родовища. 

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

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Арешт російських активів

Суд заарештував корпоративні прав трьох компаній, які афільовані з російським олігархом Павлом Фуксом та одним із нардепів попереднього скликання.

Зокрема заарештовано активи таких компаній:

  • ТОВ "Сахалінське";
  • ТОВ "Сіріус-1";
  • ТОВ "Іст Юроуп Петролеум".

Зараз заарештовані корпоративні права передані в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Причина арешту

Як зазначили у Генпрокуратурі, через протиправну діяльність цих компаній Україна втратила право на Сахалінське нафтогазове родовище у Харківській області.

До цієї оборудки були причетні також і посадовці ПрАТ "НАК "Надра України".

Як відомо, що з державного бюджету на розробку цього родовища у свій час було витрачено понад 1 мільярд гривень. 

Поклади ж газу на цьому об’єкті становлять щонайменше 15 мільярдів кубометрів.

Нагадаємо, що санкції РНБО проти Павла Фукса були запроваджені ще 2021 року.

Фото: "Українська правда"

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