В Україні заарештували підприємства російського олігарха Фукса

Російський олігарх Павло Фукс

В Україні заарештували корпоративні права трьох підприємств, пов’язаних із російським олігархом Павлом Фуксом. Вони протиправно заволоділи надрами Сахалінського нафтогазового родовища.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

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Арешт російських активів

Суд заарештував корпоративні прав трьох компаній, які афільовані з російським олігархом Павлом Фуксом та одним із нардепів попереднього скликання.

Зокрема заарештовано активи таких компаній:

ТОВ "Сахалінське";

ТОВ "Сіріус-1";

ТОВ "Іст Юроуп Петролеум".

Зараз заарештовані корпоративні права передані в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Причина арешту

Як зазначили у Генпрокуратурі, через протиправну діяльність цих компаній Україна втратила право на Сахалінське нафтогазове родовище у Харківській області.

До цієї оборудки були причетні також і посадовці ПрАТ "НАК "Надра України".

Як відомо, що з державного бюджету на розробку цього родовища у свій час було витрачено понад 1 мільярд гривень.

Поклади ж газу на цьому об’єкті становлять щонайменше 15 мільярдів кубометрів.

Нагадаємо, що санкції РНБО проти Павла Фукса були запроваджені ще 2021 року.

Фото: "Українська правда"