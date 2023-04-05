В Україні заарештували підприємства російського олігарха Фукса
В Україні заарештували корпоративні права трьох підприємств, пов’язаних із російським олігархом Павлом Фуксом. Вони протиправно заволоділи надрами Сахалінського нафтогазового родовища.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Арешт російських активів
Суд заарештував корпоративні прав трьох компаній, які афільовані з російським олігархом Павлом Фуксом та одним із нардепів попереднього скликання.
Зокрема заарештовано активи таких компаній:
- ТОВ "Сахалінське";
- ТОВ "Сіріус-1";
- ТОВ "Іст Юроуп Петролеум".
Зараз заарештовані корпоративні права передані в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів.
Причина арешту
Як зазначили у Генпрокуратурі, через протиправну діяльність цих компаній Україна втратила право на Сахалінське нафтогазове родовище у Харківській області.
До цієї оборудки були причетні також і посадовці ПрАТ "НАК "Надра України".
Як відомо, що з державного бюджету на розробку цього родовища у свій час було витрачено понад 1 мільярд гривень.
Поклади ж газу на цьому об’єкті становлять щонайменше 15 мільярдів кубометрів.
Нагадаємо, що санкції РНБО проти Павла Фукса були запроваджені ще 2021 року.
Фото: "Українська правда"