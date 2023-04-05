В Украине арестовали предприятия российского олигарха Фукса
В Украине арестовали корпоративные права трех предприятий, связанных с российским олигархом Павлом Фуксом. Они противоправно завладели недрами Сахалинского нефтегазового месторождения.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
Арест российских активов
Суд арестовал корпоративные права трех компаний, аффилированных с российским олигархом Павлом Фуксом и одним из нардепов предыдущего созыва.
В частности, арестованы активы таких компаний:
- ООО "Сахалинское";
- ООО "Сириус-1";
- ООО "Ист Юроуп Петролеум".
В настоящее время арестованные корпоративные права переданы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.
Причина ареста
Как отметили в Генпрокуратуре, из-за противоправной деятельности этих компаний Украина лишилась права на Сахалинское нефтегазовое месторождение в Харьковской области.
К этой сделке были причастны также и чиновники ЧАО "НАК "Недра Украины".
Как известно, что из государственного бюджета на разработку этого месторождения одно время было израсходовано более 1 миллиарда гривен.
Залежи же газа на этом объекте составляют не менее 15 миллиардов кубометров.
Напомним, что санкции СНБО против Павла Фукса были введены еще в 2021 году.
Фото: "Украинская правда"