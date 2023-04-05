В Украине арестовали предприятия российского олигарха Фукса

Российский олигарх Павел Фукс

В Украине арестовали корпоративные права трех предприятий, связанных с российским олигархом Павлом Фуксом. Они противоправно завладели недрами Сахалинского нефтегазового месторождения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

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Арест российских активов

Суд арестовал корпоративные права трех компаний, аффилированных с российским олигархом Павлом Фуксом и одним из нардепов предыдущего созыва.

В частности, арестованы активы таких компаний:

ООО "Сахалинское";

ООО "Сириус-1";

ООО "Ист Юроуп Петролеум".

В настоящее время арестованные корпоративные права переданы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.

Причина ареста

Как отметили в Генпрокуратуре, из-за противоправной деятельности этих компаний Украина лишилась права на Сахалинское нефтегазовое месторождение в Харьковской области.

К этой сделке были причастны также и чиновники ЧАО "НАК "Недра Украины".

Как известно, что из государственного бюджета на разработку этого месторождения одно время было израсходовано более 1 миллиарда гривен.

Залежи же газа на этом объекте составляют не менее 15 миллиардов кубометров.

Напомним, что санкции СНБО против Павла Фукса были введены еще в 2021 году.

Фото: "Украинская правда"