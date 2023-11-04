В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій
Податкова позбавила ліцензій автозаправну мережу Avantage7. Загалом по Україні анульовано ліцензії 71 станції. У столиці лише дві АЗС будуть функціонувати, тоді як 18 заправок по Київському регіону позбавили ліцензії на ведення діяльності.
Про це повідомила пресслужба мережі Avantage7 у своєму Facebook.
Позбавлення ліцензій мережі АЗС Avantage7
Загалом, по Україні компанія має 89 заправок, але станом на початок листопада більшість не працюють через скасування ліцензії.
Пресслужба мережі зазначила, що ГУ ДПС у Київській області скасувало дозвіл на діяльність заправок "через формальну причину — неподання зміни юридичної адреси". Стало відомо, що у жовтні компанія перенесла головний офіс з Києва у Вінницю, але податкова затягнула розгляд документів. Коли закінчився термін, ліцензії для 18 АЗС в області анулювали.
"Завтра вранці АЗС Київської області припинять працювати. Прогнозуємо ціну на газ — 32 гривні/літр. Чекайте. Ви вважаєте, що ми такі, не подали зміни до ліцензій? Просто вони не можуть нічого знайти, тому вигадують формальні причини, щоб зупинити нас", — написала у своєму дописі компанія Avantage7.
Такий випадок вже не перший в історії функціонування мережі АЗС Avantage7. Раніше, у жовтні, компанія сплачувала нижчі податки порівняно з конкурентами по галузі. Avantage7 сплачувала 44 копійки з літра пального, тоді як ОККО і Socar — близько 2 грн з літра. Після цього Податкова служба скасувала ліцензію на 53 заправки мережі.
Нагадаємо, в Україні компаніям, які видають співробітникам талони на пальне, загрожують штрафи від Податкової служби. За "оптовий продаж" доведеться віддати до 580 тис. гривень.
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