В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

Заправний пістолет у паливному баку автомобіля. Фото: УНІАН

Податкова позбавила ліцензій автозаправну мережу Avantage7. Загалом по Україні анульовано ліцензії 71 станції. У столиці лише дві АЗС будуть функціонувати, тоді як 18 заправок по Київському регіону позбавили ліцензії на ведення діяльності.

Про це повідомила пресслужба мережі Avantage7 у своєму Facebook.

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Позбавлення ліцензій мережі АЗС Avantage7

Загалом, по Україні компанія має 89 заправок, але станом на початок листопада більшість не працюють через скасування ліцензії.

Пресслужба мережі зазначила, що ГУ ДПС у Київській області скасувало дозвіл на діяльність заправок "через формальну причину — неподання зміни юридичної адреси". Стало відомо, що у жовтні компанія перенесла головний офіс з Києва у Вінницю, але податкова затягнула розгляд документів. Коли закінчився термін, ліцензії для 18 АЗС в області анулювали.

"Завтра вранці АЗС Київської області припинять працювати. Прогнозуємо ціну на газ — 32 гривні/літр. Чекайте. Ви вважаєте, що ми такі, не подали зміни до ліцензій? Просто вони не можуть нічого знайти, тому вигадують формальні причини, щоб зупинити нас", — написала у своєму дописі компанія Avantage7.

Повідомлення від компанії Avantage7. Фото: скриншот допису Avantage7

Такий випадок вже не перший в історії функціонування мережі АЗС Avantage7. Раніше, у жовтні, компанія сплачувала нижчі податки порівняно з конкурентами по галузі. Avantage7 сплачувала 44 копійки з літра пального, тоді як ОККО і Socar — близько 2 грн з літра. Після цього Податкова служба скасувала ліцензію на 53 заправки мережі.

Нагадаємо, в Україні компаніям, які видають співробітникам талони на пальне, загрожують штрафи від Податкової служби. За "оптовий продаж" доведеться віддати до 580 тис. гривень.