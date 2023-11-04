Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Бізнес arrow В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій arrow

В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

4 листопада 2023 19:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій
Заправний пістолет у паливному баку автомобіля. Фото: УНІАН
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Податкова позбавила ліцензій автозаправну мережу Avantage7. Загалом по Україні анульовано ліцензії 71 станції.  У столиці лише дві АЗС будуть функціонувати, тоді як 18 заправок по Київському регіону позбавили ліцензії на ведення діяльності.

Про це повідомила пресслужба мережі Avantage7 у своєму Facebook.

Читайте також:

Позбавлення ліцензій мережі АЗС Avantage7

Загалом, по Україні компанія має 89 заправок, але станом на початок листопада більшість не працюють через скасування ліцензії.

Пресслужба мережі зазначила, що ГУ ДПС у Київській області скасувало дозвіл на діяльність заправок "через формальну причину — неподання зміни юридичної адреси". Стало відомо, що у жовтні компанія перенесла головний офіс з Києва у Вінницю, але податкова затягнула розгляд документів. Коли закінчився термін, ліцензії для 18 АЗС в області анулювали.

"Завтра вранці АЗС Київської області припинять працювати. Прогнозуємо ціну на газ — 32 гривні/літр. Чекайте. Ви вважаєте, що ми такі, не подали зміни до ліцензій? Просто вони не можуть нічого знайти, тому вигадують формальні причини, щоб зупинити нас", — написала у своєму дописі компанія Avantage7.

Повідомлення від компанії
Повідомлення від компанії Avantage7. Фото: скриншот допису Avantage7

Такий випадок вже не перший в історії функціонування мережі АЗС Avantage7. Раніше, у жовтні, компанія сплачувала нижчі податки порівняно з конкурентами по галузі. Avantage7 сплачувала 44 копійки з літра пального, тоді як ОККО і Socar — близько 2 грн з літра. Після цього Податкова служба скасувала ліцензію на 53 заправки мережі.

Нагадаємо, в Україні компаніям, які видають співробітникам талони на пальне, загрожують штрафи від Податкової служби. За "оптовий продаж" доведеться віддати до 580 тис. гривень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі