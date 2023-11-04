В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

Заправочный пистолет в топливном баке автомобиля. Фото: УНИАН

Налоговая лишила лицензий автозаправочную сеть Avantage7. В целом по Украине аннулированы лицензии 71 станции. В столице всего две АЗС будут функционировать, тогда как 18 заправок по Киевскому региону лишили лицензии на ведение деятельности.

Об этом сообщила пресс-служба сети Avantage7 в своем Facebook.

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Лишение лицензий сети АЗС Avantage7

В целом по Украине компания имеет 89 заправок, но по состоянию на начало ноября большинство не работают из-за отмены лицензии.

Прессслужба сети отметила, что ГУ ГНС в Киевской области отменило разрешение на деятельность заправок "по формальной причине — не предоставление изменения юридического адреса". В октябре компания перенесла главный офис из Киева в Винницу, но налоговая затянула рассмотрение документов. Когда истек срок, лицензии для 18 АЗС в области аннулировали.

"Завтра утром АЗС Киевской области прекратят работать. Прогнозируем цену на газ — 32 гривны/литр. Ждите. Вы считаете, что мы такие, не подали изменения в лицензии? Просто они не могут ничего найти, поэтому придумывают формальные причины, чтобы остановить нас", — написала в своем сообщении компания Avantage7.

Сообщение от компании Avantage7. Фото: скриншот поста Avantage7

Такой случай уже не первый в истории функционирования сети АЗС Avantage7. Ранее, в октябре, компания платила более низкие налоги по сравнению с конкурентами по отрасли. Avantage7 платила 44 копейки с литра горючего, в то время как ОККО и Socar — около 2 грн с литра. После этого Налоговая служба отменила лицензию на 53 заправки сети.

Напомним, в Украине компаниям, выдающим сотрудникам талоны на горючее, грозят штрафы от Налоговой службы. За "оптовую продажу" придется отдать до 580 тыс. гривен.