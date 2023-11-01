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В Україну вже цього місяця повернуться бренди H&M та IKEA — в МЗС розповіли деталі

1 листопада 2023 19:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Україну вже цього місяця повернуться бренди H&M та IKEA — в МЗС розповіли деталі
Бутік H&M в Києві. Фото: Google
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Шведський бренд одягу H&M продовжує роботу в Україні з моменту свого припинення, пов'язаного з початком повномасштабного вторгнення Росії. Також в нашій країні відновить роботу і дизайнерський магазин IKEA з тієї ж Швеції.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

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"Цього тижня наші дипломати у Стокгольмі отримали остаточне підтвердження, що українські магазини H&M, які були закриті у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії, почнуть відновлювати роботу вже в листопаді цього року", — йдеться у повідомленні.

В установі кажуть, що повернення таких міжнародних гігантів, — одна з цілей української дипломатії сьогодні та одне з найочікуваніших рішень для українців. 

"Це також сигнал упевненості в перемозі України та надійності партнерства з нашою державою", — йдеться у повідомленні.  

Натомість міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив,  що українські магазини H&M почнуть відновлювати роботу вже в листопаді цього року та, між тим, додав, що незабаром повернуться не тільки вони.

"Робота над відновленням інших брендів, які призупинили свою роботу, активно триває, і я розраховую, що за цим напрямом скоро також будуть хороші новини", — сказав політик.

Нагадаємо, що раніше у Росії заявили про наміри перезапустити магазини бренду Tommy Hilfiger, які раніше пішли з ринку країни-терористки. Також до РФ повернулися такі бренди, які Bershka та Pull&Bear. 

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