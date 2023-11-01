В Украину уже в этом месяце вернутся бренды H&M и IKEA — в МИД рассказали детали

Бутик H&M в Киеве. Фото: Google

Шведский бренд одежды H&M продолжает работу в Украине с момента своей остановки, связанной с началом полномасштабного вторжения России. Также в нашей стране возобновит работу и дизайнерский магазин IKEA из той же Швеции.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Читайте также:

В Стокгольме одобрили решение

"На этой неделе наши дипломаты в Стокгольме получили окончательное подтверждение, что украинские магазины H&M, закрытые в связи с полномасштабным вторжением России, начнут возобновлять работу уже в ноябре этого года", — говорится в сообщении.

В учреждении говорят, что возвращение таких международных гигантов — одна из целей украинской дипломатии сегодня и одно из самых ожидаемых решений для украинцев.

"Это также сигнал уверенности в победе Украины и надежности партнерства с нашим государством", — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинские магазины H&M начнут возобновлять работу уже в ноябре этого года и, между тем, добавил, что вскоре вернутся не только они.

"Работа над восстановлением других брендов, приостановивших свою работу, активно продолжается, и я рассчитываю, что по этому направлению скоро тоже будут хорошие новости", — сказал политик.

Напомним, что ранее в России заявили о намерениях перезапустить магазины бренда Tommy Hilfiger, ранее ушедшие с рынка страны-террористки. Также в РФ вернулись такие бренды, как Bershka и Pull&Bear.