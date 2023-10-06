Допомога ветеранам до 1 млн грн — як отримати гроші на бізнес

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні ветерани можуть отримати гранти від держави на відкриття власної справи, запуск та розвиток бізнесу. Під час чергової хвилі надання фінансової допомоги переможцями стали ще 19 військових, які загалом отримають 8,2 млн гривень.

Про це розповіли у Міністерстві економіки України.

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Детальніше про грантову програму "Власна справа"

Як зазначають у відомстві, загалом з початку дії програми "Власна справа" її переможцями стали вже 119 ветеранів, а також членів родин учасників бойових дій. Всім їм держава надала 47 млн гривень.

Під час останньої хвилі надання грантів найбільш активними учасниками програми стали ветерани-підприємці з таких регіонів:

Львівської області;

Івано-Франківської області;

Києва.

На що дозволяється витратити кошти

Українські ветерани можуть витрати грантові кошти виключно на підтримку та розвиток бізнесу. Зокрема, можуть відкривати різноманітні компанії з надання послуг та обслуговування.

Найчастіше ці гроші ветерани створюють:

піцерії та кафе;

салони краси;

масажні кабінети;

поліграфічні компанії;

виробництво плодово-овочевої продукції;

салони з обслуговування авто.

Крім того, багато ветеранів отримали гранти на масштабування та модернізацію старого бізнесу. Зокрема, дехто планує розвивати бізнес з очищення питної води та розширювати послуги стоматологічної клініки та масажно-ортопедичного салону.

Розміри грантів, які можна отримати

Згідно з умовами надання грантів, на кошти можуть претендувати як учасники бойових дій, так і особи з інвалідністю внаслідок війни. На виплати може розраховувати хтось із подружжя.

Суми грантів бувають такими:

250 тис. грн — для ветеранів за умови створення одного робочого місця;

— для ветеранів за умови створення одного робочого місця; 500 тис. грн — для когось із подружжя ветерана за умови створення двох робочих місць;

— для когось із подружжя ветерана за умови створення двох робочих місць; 1 млн грн — для ветеранів, які мають досвід підприємницької діяльності, зареєстровані як ФОП не менше ніж три роки, за умови створення чотирьох робочих місць, щонайменше два з яких займуть ветерани.

Варто зауважити, що допомога у 500 тис. грн та 1 мільйон гривень надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70 на 30. Тобто, потрібно докласти 30% своїх коштів.

Подавати заявки громадяни можуть через портал держпослуг "Дія". До цього треба розробити бізнес-план.

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Нагадаємо, у Державній податковій службі пояснили, як оподатковуються виплати міжнародних грантів, які можуть отримати фізособи-підприємці (ФОП). Зокрема, уточнили, чи поширюються загальні правила на такий вид доходу.

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