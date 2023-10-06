Помощь ветеранам до 1 млн грн — как получить деньги на бизнес

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине ветераны могут получить гранты от государства на открытие собственного дела, запуск и развитие бизнеса. Во время очередной волны предоставления финансовой помощи победителями стали еще 19 военных, которые в общей сложности получат 8,2 млн гривен.

Об этом рассказали в Министерстве экономики Украины.

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Подробнее о грантовой программе "Власна справа"

Как отмечают в ведомстве, всего с начала действия программы "Власна справа" ее победителями стали уже 119 ветеранов, а также членов семей участников боевых действий. Всем им государство выделило 47 млн гривен.

Во время последней волны предоставления грантов наиболее активными участниками программы стали ветераны-предприниматели из следующих регионов:

Львовской области;

Ивано-Франковской области;

Киев.

На что разрешается потратить средства

Украинские ветераны могут потратить грантовые средства исключительно на поддержку и развитие бизнеса. В частности, могут открывать различные компании по предоставлению услуг и обслуживанию.

Чаще всего на эти деньги ветераны создают:

пиццерии и кафе;

салоны красоты;

массажные кабинеты;

полиграфические компании;

производство плодово-овощной продукции;

салоны по обслуживанию авто.

Кроме того, многие ветераны получили гранты на масштабирование и модернизацию старого бизнеса. В частности, некоторые планируют развивать бизнес по очистке питьевой воды и расширять услуги стоматологической клиники и массажно-ортопедического салона.

Размеры грантов, которые можно получить

Согласно условиям предоставления грантов, на средства могут претендовать как участники боевых действий, так и лица с инвалидностью в результате войны. На выплаты может рассчитывать кто-то из супругов.

Суммы грантов бывают следующими:

250 тыс. грн — для ветеранов при условии создания одного рабочего места;

— для ветеранов при условии создания одного рабочего места; 500 тыс. грн — для кого-то из супругов ветерана при условии создания двух рабочих мест;

— для кого-то из супругов ветерана при условии создания двух рабочих мест; 1 млн грн — для ветеранов, имеющих опыт предпринимательской деятельности, зарегистрированные как ФЛП не менее трех лет, при условии создания четырех рабочих мест, по меньшей мере, два из которых займут ветераны.

Следует отметить, что помощь в 500 тыс. грн и 1 миллион гривен предоставляется при софинансировании с получателем в соотношении 70 на 30. То есть нужно доложить 30% своих средств.

Подавать заявки граждане могут через портал госуслуг "Дія". До этого нужно разработать бизнес-план.

Больше о бизнесе

Напомним, в Государственной налоговой службе объяснили, как облагаются налогом выплаты международных грантов, которые могут получить физлица-предприниматели (ФЛП). В частности, уточнили, распространяются ли общие правила на такой вид дохода.

Также мы писали, что Одесская область постепенно возвращается в довоенное состояние бизнеса. С начала 2023 г. в регионе состоялся абсолютный прирост зарегистрированных предпринимателей.