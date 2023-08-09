Нерухомість та земля — нардепи пропонують відбирати майно в українців

Завірення документів. Фото: Unplush

Депутати Верховної Ради України (ВРУ) планують ухвалити законопроєкт, який дозволить державі конфісковувати в українців майно та земельні ділянки без судових рішень. Йдеться про документ під номером 8225.

Про це розповів депутат Володимир В'ятрович у соцмережі Facebook.

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Деталі законопроєкту

За його словами, погоджувальна рада парламенту зняла із порядку денного пленарного засідання відповідний законопроєкт 8 серпня, проте він знову може "спливти" через тиждень-два.

Автори ініціативи — представники політичної партії "СН" Микола Кириченко та Денис Герман.

Документ передбачає, що влада може отримати земельні ділянки чи будинки будь-якого громадянина у період воєнного стану та упродовж десяти років після його завершення. Приводом таких дій може стати необхідність будівництва на тому місці об'єкта критичної інфраструктури.

При цьому землю та нерухомість зможуть відбирати без рішення судів, без згоди землевласників, землекористувачів, органів управління об'єкта комунальної чи держвлади, місцевої влади.

Відбирати майно могли б без необхідного складання акта приймання-передачі ділянок землі з комунальної у державну власність, а також без жодних відшкодувань фінансових втрат для лісогосподарського виробництва, землекористувачів.

Позбавляти українців, компанії чи місцеві громади власності на землю та майно зможуть лише на основі рішення уряду.

"Більшовизм. Це може видатися неймовірним, але Україна була за крок від ухвалення закону, який дозволив би уряду свавільно відбирати у власників землю і майно. Саме це чорним по білому написано у внесеному "Слугами народу" законопроєкті №8225... На вимогу фракції "Європейської Солідарності" погоджувальна рада парламенту зняла цей проєкт із порядку денного найближчого пленарного засідання. Але це не означає, що він не може вигулькнути знову за тиждень чи два", — написав Володимир В'ятрович.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні можуть встановити на період дії воєнного стану обмеження на заробітні плати чиновників у 100 тисяч гривень. Також можуть зупинити практику видатків з державного та місцевих бюджетів на благоустрої міст, утримання державних резиденцій, а також організацію дороговартісних свят.

Також ми писали, що в Україні чоловіків хочуть змусити приходити до ТЦК без повістки та викликати телефоном і через Інтернет. Відповідний законопроєкт зареєстрував нардеп від "Слуги Народу" Георгій Мазурашу.