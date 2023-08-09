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Будут отбирать дома и землю без решения суда: детали законопроекта

9 августа 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Недвижимость и земля — нардепы предлагают отбирать имущество у украинцев
Заверение документов. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Депутаты Верховной Рады Украины (ВРУ) планируют принять законопроект, который позволит государству конфисковывать у украинцев имущество и земельные участки без судебных решений. Речь идет о документе под номером 8225.

Об этом рассказал депутат Владимир Вятрович в соцсети Facebook.

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Детали законопроекта

По его словам, согласительный совет парламента снял с повестки дня пленарного заседания соответствующий законопроект 8 августа, однако он снова может "всплыть" через неделю-две.

Авторы инициативы — представители политической партии "СН" Николай Кириченко и Денис Герман.

Документ предусматривает, что власти могут получить земельные участки или дома любого гражданина на период военного положения и в течение десяти лет после его завершения. Поводом для таких действий может стать необходимость строительства на том месте объекта критической инфраструктуры.

При этом землю и недвижимость смогут отбирать без решения судов, без согласия землевладельцев, землепользователей, органов управления объекта коммунальной или госвласти и местных властей.

Отбирать имущество могли бы без необходимого составления акта приема-передачи участков земли из коммунальной в государственную собственность, а также без возмещений финансовых потерь для лесохозяйственного производства, землепользователей.

Лишать граждан, компании или местные общины собственности на землю и имущество смогут лишь на основе решения правительства.

"Большевизм. Это может показаться невероятным, но Украина была в шаге от принятия закона, который позволил бы правительству произвольно отбирать у владельцев землю и имущество. Именно это черным по белому написано во внесенном "Слугами народа" законопроекте №8225... По требованию фракции "Европейской Солидарности" согласительный совет парламента снял этот проект с повестки дня ближайшего пленарного заседания. Но это не означает, что он не может всплыть снова через неделю или две", — написал Владимир Вятрович.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине могут установить на период действия военного положения ограничения на заработные платы чиновников в 100 тысяч гривен. Также могут остановить практику расходов из государственного и местных бюджетов на благоустройство городов, содержание государственных резиденций, а также организацию дорогостоящих праздников.

Также мы писали, что в Украине мужчины хотят заставить приходить в ТЦК без повестки и вызвать по телефону и через Интернет. Соответствующий законопроект зарегистрировал нардеп от "Слуги Народа" Георгий Мазураш.

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