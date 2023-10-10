Робота у Європі — у яких країнах працюють найменше

Відомо, в яких країнах Європи працюють найменше
Європейська статистична агенція Eurostat оприлюднила дані про те, в яких країнах Західної Європи доводиться працювати найменше. У середньому в ЄС на працю відводиться 37,5 години щотижня.
Про це свідчить інформація Eurostat.
Скільки у середньому працюють європейці
Як зазначає статистична служба Європейського Союзу, що займається збором статистичної інформації щодо країн-членів ЄС та гармонізацією статистичних методів, які використовуються цими країнами, перехід на чотириденний робочий тиждень — новий тренд у Європі. Проте в деяких країнах і без таких оновлень працівники не надто втомлюються.
Саме у Нідерландах населення працює у середньому 33,2 години щотижня. Тоді як в Європі робочий час становить у середньому 37,5 години.
За інформацією Eurostat, дещо відстають за Нідерландами жителі Німеччини, які працюють трохи більше — 35,3 години на тиждень. Далі йдуть працівники Данії, які роботі присвячують 35,4 щотижня.
Водночас найбільше працюють протягом робочого тижня жителі таких країн:
- Греція — 41 год на тиждень;
- Польща — 40,4 год на тиждень;
- Румунія — 40,2 год на тиждень;
- Болгарія — 40,2 год на тиждень.
В Україні запроваджено 40-годинний робочий тиждень. За інформацією Держкомстату, у середньому громадяни працюють 1,68 год на рік, або 32,3 год на тиждень, тобто на годину менше, аніж громадяни Нідерландів.
За підрахунками Eurostat, середня ціна години роботи у Європейському Союзі зросла на 4,4 % (якщо йдеться про країни єврозони, то 4%). Загалом у Європі у середньому оплата праці за годину становить 22,9 євро, а в країнах ЄС — 25,5 євро.
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