Робота у Європі — у яких країнах працюють найменше

Працівник на підприємстві. Фото: Freepik

Європейська статистична агенція Eurostat оприлюднила дані про те, в яких країнах Західної Європи доводиться працювати найменше. У середньому в ЄС на працю відводиться 37,5 години щотижня.

Про це свідчить інформація Eurostat.

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Як зазначає статистична служба Європейського Союзу, що займається збором статистичної інформації щодо країн-членів ЄС та гармонізацією статистичних методів, які використовуються цими країнами, перехід на чотириденний робочий тиждень — новий тренд у Європі. Проте в деяких країнах і без таких оновлень працівники не надто втомлюються.

Саме у Нідерландах населення працює у середньому 33,2 години щотижня. Тоді як в Європі робочий час становить у середньому 37,5 години.

За інформацією Eurostat, дещо відстають за Нідерландами жителі Німеччини, які працюють трохи більше — 35,3 години на тиждень. Далі йдуть працівники Данії, які роботі присвячують 35,4 щотижня.

Водночас найбільше працюють протягом робочого тижня жителі таких країн:

Греція — 41 год на тиждень;

Польща — 40,4 год на тиждень;

Румунія — 40,2 год на тиждень;

Болгарія — 40,2 год на тиждень.

В Україні запроваджено 40-годинний робочий тиждень. За інформацією Держкомстату, у середньому громадяни працюють 1,68 год на рік, або 32,3 год на тиждень, тобто на годину менше, аніж громадяни Нідерландів.

За підрахунками Eurostat, середня ціна години роботи у Європейському Союзі зросла на 4,4 % (якщо йдеться про країни єврозони, то 4%). Загалом у Європі у середньому оплата праці за годину становить 22,9 євро, а в країнах ЄС — 25,5 євро.

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