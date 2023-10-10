Работа в Европе — в каких странах работают меньше всего

Работник на предприятии. Фото: Freepik

Европейское статистическое агентство Eurostat обнародовало данные о том, в каких странах Западной Европы приходится работать меньше всего. В среднем в ЕС на работу отводится 37,5 часов еженедельно.

Об этом свидетельствует информация Eurostat.

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Сколько в среднем работают европейцы

Как отмечает статистическая служба Европейского Союза, которая занимается сбором статистической информации о странах-членах ЕС и гармонизацией статистических методов, используемых этими странами, переход на четырехдневную рабочую неделю — новый тренд в Европе. Однако в некоторых странах и без таких обновлений работники не слишком устают.

Именно в Нидерландах население работает в среднем 33,2 часа еженедельно. В то время как в Европе рабочее время составляет в среднем 37,5 часа.

По информации Eurostat, несколько отстают за Нидерландами жители Германии, работающие чуть больше — 35,3 часа в неделю. Далее следуют работники Дании, которые работе посвящают 35,4 часа в неделю.

В то же время больше всего работают в течение рабочей недели жители таких стран:

Греция — 41 час в неделю;

Польша — 40,4 часа в неделю;

Румыния — 40,2 часа в неделю;

Болгария — 40,2 часа в неделю.

В Украине введена 40-часовая рабочая неделя. По информации Госкомстата, в среднем граждане работают 1,68 часа в год, или 32,3 часа в неделю, то есть на час меньше, чем граждане Нидерландов.

По подсчетам Eurostat, средняя цена часа работы в Европейском Союзе выросла на 4,4% (если речь идет о странах еврозоны, то 4%). В целом в Европе в среднем оплата труда в час составляет 22,9 евро, а в странах ЕС — 25,5 евро.

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