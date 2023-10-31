Митниця у листопаді перевірятиме вантажі інакше — що зміниться

Працівник сфери логістики. Фото: Unplush

Із 7 листопада 2023 року контроль вантажів на українській митниці відбуватиметься по-новому. Зміняться правила митного контролю й оформлення імпортних та експортних вантажів.

Про це повідомила пресслужба Європейської Бізнес Асоціації.

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Які зміни в контролі вантажів

Як зазначається, компаніям, які до 7 листопада не отримали відповідні спрощення та переваги, що передбачає Митний кодекс та Конвенція про режим спільного транзиту, доведеться пред'являти товари митниці. Йдеться про необхідність доставки товарів у зону митного контролю відповідних митниць, де здійснюється митне оформлення.

При цьому число компаній, які одержали спрощення в рамках АЕО та режиму спільного транзиту доволі невелика.

Відомо, що пропозиції бізнесу з приводу ініціювання процесу відтермінування зазначених змін — скасування спрощених декларацій типу ЕА — не знайшли підтримки за результатами робочої наради у Комітеті Верховної Ради з питань фінансів за участі представників Міністерства фінансів та Державної митної служби.

Також з Митного кодексу виключать положення, згідно з якими дозволялося не пред'являти експортний вантаж митниці.

Своєю чергою у Держмитслужбі заявили про готовність до таких змін та, за потреби, про переведення підрозділів на цілодобову роботу.

Очікується, що Держмитслужба інформуватиме на офіційних ресурсах, у соцмережах про безкоштовні зони митного контролю, де можна буде здійснювати пред'явлення митникам, декларування пломбування експорту без потреби сплати послуг митного терміналу.

У Європейській Бізнес Асоціації зауважують, що бізнесу потрібно планувати бізнес-процеси, враховуючи те, що черги на митниці можуть бути не тільки у пунктах пропуску, а також на митницях призначення й відправлення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на Київській митниці виявили 101 предмет з явними ознаками старовини. Працівники завадили незаконному вивезенню археологічних знахідок VIII ст до н.е. — ХІІІ ст н.е.

Також ми писали, що у Львівській області на пункті перетину кордону "Грушів — Будомєж" митники затримали чоловіка, який намагався ввезти новинки від компанії Apple та інших. Загальна вартість товару сягає 2 млн грн.