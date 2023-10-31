Таможня в ноябре будет проверять грузы по-другому — что изменится

Работник сферы логистики. Фото: Unplush

С 7 ноября 2023 года контроль грузов на украинской таможне будет проходить по-новому. Изменятся правила таможенного контроля и оформления импортных и экспортных грузов.

Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

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Какие изменения в контроле грузов

Как отмечается, компаниям, которые до 7 ноября не получили соответствующие упрощения и преимущества, что предусматривает Таможенный кодекс и Конвенция о режиме общего транзита, придется предъявлять товары таможни. Речь идет о необходимости доставки товаров в зону таможенного контроля соответствующих таможен, где осуществляется таможенное оформление.

При этом число компаний, получивших упрощение в рамках АЭО и режима совместного транзита, довольно невелико.

Известно, что предложения бизнеса по поводу инициирования процесса отсрочки указанных изменений — отмены упрощенных деклараций типа ЕА — не нашли поддержки по результатам рабочего совещания в Комитете Верховной Рады по финансам с участием представителей Министерства финансов и Государственной таможенной службы.

Также из Таможенного кодекса исключат положения, согласно которым разрешалось не предъявлять экспортный груз таможне.

В свою очередь в Гостаможслужбе заявили о готовности к таким изменениям и, при необходимости, о переводе подразделений на круглосуточную работу.

Ожидается, что Гостаможслужба будет информировать на официальных ресурсах, в соцсетях о бесплатных зонах таможенного контроля, где можно будет осуществлять предъявление таможенникам, декларирование пломбирования экспорта без уплаты услуг таможенного терминала.

В Европейской Бизнес Ассоциации отмечают, что бизнесу нужно планировать бизнес-процессы, учитывая, что очереди на таможне могут быть не только в пунктах пропуска, а также на таможнях назначения и отправки.

Что еще стоит знать

Напомним, на Киевской таможне обнаружили 101 предмет с явными признаками старины. Работники помешали незаконному вывозу археологических находок VIII в. до н. — XIII в н.э.

Также мы писали, что во Львовской области на пункте пересечения границы "Грушев — Будомеж" таможенники задержали мужчину, пытавшегося ввезти новинки от компании Apple и других. Общая стоимость товара составляет 2 млн грн.