Таможня в ноябре будет проверять грузы по-другому — что изменится

С ноября контроль грузов на таможне будут осуществлять по-новому
С 7 ноября 2023 года контроль грузов на украинской таможне будет проходить по-новому. Изменятся правила таможенного контроля и оформления импортных и экспортных грузов.
Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.
Какие изменения в контроле грузов
Как отмечается, компаниям, которые до 7 ноября не получили соответствующие упрощения и преимущества, что предусматривает Таможенный кодекс и Конвенция о режиме общего транзита, придется предъявлять товары таможни. Речь идет о необходимости доставки товаров в зону таможенного контроля соответствующих таможен, где осуществляется таможенное оформление.
При этом число компаний, получивших упрощение в рамках АЭО и режима совместного транзита, довольно невелико.
Известно, что предложения бизнеса по поводу инициирования процесса отсрочки указанных изменений — отмены упрощенных деклараций типа ЕА — не нашли поддержки по результатам рабочего совещания в Комитете Верховной Рады по финансам с участием представителей Министерства финансов и Государственной таможенной службы.
Также из Таможенного кодекса исключат положения, согласно которым разрешалось не предъявлять экспортный груз таможне.
В свою очередь в Гостаможслужбе заявили о готовности к таким изменениям и, при необходимости, о переводе подразделений на круглосуточную работу.
Ожидается, что Гостаможслужба будет информировать на официальных ресурсах, в соцсетях о бесплатных зонах таможенного контроля, где можно будет осуществлять предъявление таможенникам, декларирование пломбирования экспорта без уплаты услуг таможенного терминала.
В Европейской Бизнес Ассоциации отмечают, что бизнесу нужно планировать бизнес-процессы, учитывая, что очереди на таможне могут быть не только в пунктах пропуска, а также на таможнях назначения и отправки.
Что еще стоит знать
Напомним, на Киевской таможне обнаружили 101 предмет с явными признаками старины. Работники помешали незаконному вывозу археологических находок VIII в. до н. — XIII в н.э.
Также мы писали, что во Львовской области на пункте пересечения границы "Грушев — Будомеж" таможенники задержали мужчину, пытавшегося ввезти новинки от компании Apple и других. Общая стоимость товара составляет 2 млн грн.
Читайте Новини.LIVE!