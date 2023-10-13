Допомога українцям — хто отримає безкоштовні ноутбуки та як подати заявку

Заявки приймають до листопада: кому з українців роздадуть ноутбуки
В Україні стартувала реєстрація на отримання безплатних ноутбуків від благодійного фонду "Жіночі можливості". Подавати заявки можна до кінця жовтня цього року.
Про це йдеться порталі Zayava.info.
Деталі програми фонду "Жіночі можливості"
Як зазначається, програма благодійного фонду "Жіночі можливості" передбачає надання допомоги багатодітним жінкам, які хотіли б пройти навчання комп’ютерної грамотності та почати будувати кар’єру.
Йдеться про проєкт "В мережі". Українки зможуть безкоштовно отримати ноутбуки і пройти навчальний курс "Основи комп’ютерної грамотності".
Хто може отримати ноутбук безкоштовно
Подавати заявки закликають тих жінок, які виховують трьох і більше дітей із наступних категорій:
- внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- дружини українських військових.
Для цього необхідно заповнити анкету, вказавши інформацію про себе:
- прізвище, ім'я та по батькові;
- вік;
- номер телефону;
- електронна адреса;
- статус та кількість дітей;
- рівень комп’ютерної грамотності.
Необхідно додати мотиваційний лист з описом своєї майбутньої кар’єри за допомогою ноутбука.
Детальніше про проєкт можна дізнатися, перейшовши за цим посиланням.
Реєстрація триватиме до 31 жовтня 2023 року.
Більше про допомогу
Нагадаємо, в Україні деякі громадяни мають отримати додаткові виплати від держави до 1 листопада 2023 року. Для цього потрібно самостійно звернутися за допомогою.
Також ми писали, що в Україні вразливі категорії громадян отримають значно більші суми міжнародної допомоги. Гуманітарні організації планують підвищити розмір виплат на близько 1,4 тис. грн на одну особу.
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