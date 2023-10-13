Допомога українцям — хто отримає безкоштовні ноутбуки та як подати заявку

Жінка за ноутбуком. Фото: Unplush

В Україні стартувала реєстрація на отримання безплатних ноутбуків від благодійного фонду "Жіночі можливості". Подавати заявки можна до кінця жовтня цього року.

Про це йдеться порталі Zayava.info.

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Деталі програми фонду "Жіночі можливості"

Як зазначається, програма благодійного фонду "Жіночі можливості" передбачає надання допомоги багатодітним жінкам, які хотіли б пройти навчання комп’ютерної грамотності та почати будувати кар’єру.

Йдеться про проєкт "В мережі". Українки зможуть безкоштовно отримати ноутбуки і пройти навчальний курс "Основи комп’ютерної грамотності".

Джерело: wo-ua.org

Хто може отримати ноутбук безкоштовно

Подавати заявки закликають тих жінок, які виховують трьох і більше дітей із наступних категорій:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

дружини українських військових.

Для цього необхідно заповнити анкету, вказавши інформацію про себе:

прізвище, ім'я та по батькові;

вік;

номер телефону;

електронна адреса;

статус та кількість дітей;

рівень комп’ютерної грамотності.

Необхідно додати мотиваційний лист з описом своєї майбутньої кар’єри за допомогою ноутбука.

Детальніше про проєкт можна дізнатися, перейшовши за цим посиланням.

Реєстрація триватиме до 31 жовтня 2023 року.

Більше про допомогу

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни мають отримати додаткові виплати від держави до 1 листопада 2023 року. Для цього потрібно самостійно звернутися за допомогою.

Також ми писали, що в Україні вразливі категорії громадян отримають значно більші суми міжнародної допомоги. Гуманітарні організації планують підвищити розмір виплат на близько 1,4 тис. грн на одну особу.