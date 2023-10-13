Помощь украинцам – кто получит бесплатные ноутбуки и как подать заявку

Заявки принимают до ноября: кому из украинцев раздадут ноутбуки
В Украине стартовала регистрация на получение бесплатных ноутбуков от благотворительного фонда "Женские возможности". Подавать заявки можно до конца октября этого года.
Об этом говорится в портале Zayava.info.
Детали программы фонда "Женские возможности"
Как отмечается, программа благотворительного фонда "Женские возможности" предусматривает помощь многодетным женщинам, которые хотели бы пройти обучение компьютерной грамотности и начать строить карьеру.
Речь идет о проекте "В сети". Украинки смогут бесплатно получить ноутбуки и пройти обучающий курс "Основы компьютерной грамотности".
Кто может получить ноутбук бесплатно
Подавать заявки призывают тех женщин, которые воспитывают троих и более детей из следующих категорий:
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- жены украинских военных.
Для этого необходимо заполнить анкету, указав информацию о себе:
- фамилия, имя и отчество;
- возраст;
- номер телефона;
- электронный адрес;
- статус и количество детей;
- уровень компьютерной грамотности
Необходимо добавить мотивационное письмо с описанием своей будущей карьеры с помощью ноутбука.
Подробнее о проекте можно узнать, перейдя по этой ссылке.
Регистрация продлится до 31 октября 2023 года.
Больше о помощи
Напомним, в Украине некоторые граждане должны получить дополнительные выплаты от государства до 1 ноября 2023 года. Для этого нужно самостоятельно обратиться за помощью.
Также мы писали, что в Украине уязвимые категории граждан получат значительно большие суммы международной помощи. Гуманитарные организации планируют повысить размер выплат на около 1,4 тыс. грн на одного человека.
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