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Заявки принимают до ноября: кому из украинцев раздадут ноутбуки

13 октября 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь украинцам – кто получит бесплатные ноутбуки и как подать заявку
Женщина за ноутбуком. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине стартовала регистрация на получение бесплатных ноутбуков от благотворительного фонда "Женские возможности". Подавать заявки можно до конца октября этого года.

Об этом говорится в портале Zayava.info.

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Детали программы фонда "Женские возможности"

Как отмечается, программа благотворительного фонда "Женские возможности" предусматривает помощь многодетным женщинам, которые хотели бы пройти обучение компьютерной грамотности и начать строить карьеру.

Речь идет о проекте "В сети". Украинки смогут бесплатно получить ноутбуки и пройти обучающий курс "Основы компьютерной грамотности".

 

бесплатные курсы
Источник: wo-ua.org

 

Кто может получить ноутбук бесплатно

Подавать заявки призывают тех женщин, которые воспитывают троих и более детей из следующих категорий:

  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • жены украинских военных.

Для этого необходимо заполнить анкету, указав информацию о себе:

  • фамилия, имя и отчество;
  • возраст;
  • номер телефона;
  • электронный адрес;
  • статус и количество детей;
  • уровень компьютерной грамотности

Необходимо добавить мотивационное письмо с описанием своей будущей карьеры с помощью ноутбука.

Подробнее о проекте можно узнать, перейдя по этой ссылке.

Регистрация продлится до 31 октября 2023 года.

Больше о помощи

Напомним, в Украине некоторые граждане должны получить дополнительные выплаты от государства до 1 ноября 2023 года. Для этого нужно самостоятельно обратиться за помощью.

Также мы писали, что в Украине уязвимые категории граждан получат значительно большие суммы международной помощи. Гуманитарные организации планируют повысить размер выплат на около 1,4 тыс. грн на одного человека.

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