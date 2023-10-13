Помощь украинцам – кто получит бесплатные ноутбуки и как подать заявку

Женщина за ноутбуком. Фото: Unplush

В Украине стартовала регистрация на получение бесплатных ноутбуков от благотворительного фонда "Женские возможности". Подавать заявки можно до конца октября этого года.

Об этом говорится в портале Zayava.info.

Читайте также:

Детали программы фонда "Женские возможности"

Как отмечается, программа благотворительного фонда "Женские возможности" предусматривает помощь многодетным женщинам, которые хотели бы пройти обучение компьютерной грамотности и начать строить карьеру.

Речь идет о проекте "В сети". Украинки смогут бесплатно получить ноутбуки и пройти обучающий курс "Основы компьютерной грамотности".

Источник: wo-ua.org

Кто может получить ноутбук бесплатно

Подавать заявки призывают тех женщин, которые воспитывают троих и более детей из следующих категорий:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

жены украинских военных.

Для этого необходимо заполнить анкету, указав информацию о себе:

фамилия, имя и отчество;

возраст;

номер телефона;

электронный адрес;

статус и количество детей;

уровень компьютерной грамотности

Необходимо добавить мотивационное письмо с описанием своей будущей карьеры с помощью ноутбука.

Подробнее о проекте можно узнать, перейдя по этой ссылке.

Регистрация продлится до 31 октября 2023 года.

Больше о помощи

Напомним, в Украине некоторые граждане должны получить дополнительные выплаты от государства до 1 ноября 2023 года. Для этого нужно самостоятельно обратиться за помощью.

Также мы писали, что в Украине уязвимые категории граждан получат значительно большие суммы международной помощи. Гуманитарные организации планируют повысить размер выплат на около 1,4 тыс. грн на одного человека.