Робота в Україні — у кого заробітна плата від $3,2 тисячі

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE. Ігор Кузнєцов

В Україні на ринку праці кваліфіковані працівники деяких сфер можуть заробляти у десятки разів більше. Йдеться про керівників маркетингових відділів, заробітна плата яких стартує у середньому від 3,2 тисячі доларів.

Про це свідчать дані групи IT-компаній Netpeak Group, повідомляє Ain.ua.

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Які зарплати керівників відділу маркетингу

Згідно з проведеним у серпні-вересні цього року опитуванням, у якому взяли участь 122 керівника маркетингу продуктових, outsource та outstaff компаній, середня зарплата директорів така:

Head of Marketing — 3 тисячі доларів;

СМО — 4 тисячі доларів.

Також опитали 20 роботодавців та HR-спеціалістів щодо зарплат їхніх керівників відділу маркетингу. З-поміж галузей діяльності найпоширеніші:

Digital (14%);

FinTech and Banking (12%);

Education/E-Learning (8%);

E-Commerce (8%).

При цьому переважна більшість опитаних керівників маркетингу віком 30-34 роки (43%).



Також є директори, яким платять 5-12 тис. доларів. Проте є і ті, хто отримує лише 1,1-1,4 тис. доларів.

Ще відомо, що 54% керівників маркетингового відділу отримують різні бонуси, опціони (12%) та дивіденди (5%).

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Нагадаємо, в Україні профспілки виступають за підвищення рівня мінімальної заробітної плати у 2024 році більше, ніж планує уряд. Там вважають, що "мінімалку" потрібно підняти до фактичного прожиткового мінімуму, враховуючи прогнозний рівень інфляції.

Додамо, що в уряді оприлюднили свіжу підбірку вакансій на українському ринку праці для спеціалістів, яким готові платити найбільше. Зокрема, на порталі Служби зайнятості є низка позицій із заробітною платою до 100 тис. грн.