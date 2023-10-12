Работа в Украине — у кого заработная плата от $3,2 тысячи

Зарплаты в $3,2 тысячи: какая работа в Украине позволяет достойно зарабатывать
В Украине на рынке труда квалифицированные работники некоторых отраслей могут зарабатывать в десятки раз больше. Речь идет о руководителях маркетинговых отделов, заработная плата которых стартует в среднем от 3,2 тысячи долларов.
Об этом свидетельствуют данные группы IT-компаний Netpeak Group, сообщает Ain.ua.
Какие зарплаты руководителей отдела маркетинга
Согласно проведенному в августе-сентябре этого года опросу, в котором приняли участие 122 руководителя маркетинга по продуктовым, outsource и outstaff компаниям, средняя зарплата директоров такова:
- Head of Marketing — 3 тысячи долларов;
- СМО — 4 тысячи долларов.
Также опросили 20 работодателей и HR-специалистов по зарплатам их руководителей отдела маркетинга. Среди отраслей деятельности наиболее распространены:
- Digital (14%);
- FinTech and Banking (12%);
- Education/E-Learning (8%);
- E-Commerce (8%).
При этом большинство опрошенных руководителей маркетинга в возрасте 30-34 лет (43%).
Также есть директора, которым платят 5–12 тыс. долларов. Однако есть и те, кто получает только 1,1–1,4 тыс. долларов.
Еще известно, что 54% руководителей маркетингового отдела получают разные бонусы, опционы (12%) и дивиденды (5%).
Больше о зарплатах
Напомним, в Украине профсоюзы выступают за повышение уровня минимальной заработной платы в 2024 году больше плана правительства. Там считают, что "минималку" нужно поднять до фактического прожиточного минимума, учитывая прогнозный уровень инфляции.
Добавим, что в правительстве обнародовали свежую подборку вакансий на украинском рынке труда для специалистов, которым готовы платить больше всего. В частности, на портале Службы занятости есть ряд позиций с заработной платой до 100 тыс. грн.