Работа в Украине — у кого заработная плата от $3,2 тысячи

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Игорь Кузнецов

В Украине на рынке труда квалифицированные работники некоторых отраслей могут зарабатывать в десятки раз больше. Речь идет о руководителях маркетинговых отделов, заработная плата которых стартует в среднем от 3,2 тысячи долларов.

Об этом свидетельствуют данные группы IT-компаний Netpeak Group, сообщает Ain.ua.

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Какие зарплаты руководителей отдела маркетинга

Согласно проведенному в августе-сентябре этого года опросу, в котором приняли участие 122 руководителя маркетинга по продуктовым, outsource и outstaff компаниям, средняя зарплата директоров такова:

Head of Marketing — 3 тысячи долларов;

СМО — 4 тысячи долларов.

Также опросили 20 работодателей и HR-специалистов по зарплатам их руководителей отдела маркетинга. Среди отраслей деятельности наиболее распространены:

Digital (14%);

FinTech and Banking (12%);

Education/E-Learning (8%);

E-Commerce (8%).

При этом большинство опрошенных руководителей маркетинга в возрасте 30-34 лет (43%).



Также есть директора, которым платят 5–12 тыс. долларов. Однако есть и те, кто получает только 1,1–1,4 тыс. долларов.

Еще известно, что 54% руководителей маркетингового отдела получают разные бонусы, опционы (12%) и дивиденды (5%).

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине профсоюзы выступают за повышение уровня минимальной заработной платы в 2024 году больше плана правительства. Там считают, что "минималку" нужно поднять до фактического прожиточного минимума, учитывая прогнозный уровень инфляции.

Добавим, что в правительстве обнародовали свежую подборку вакансий на украинском рынке труда для специалистов, которым готовы платить больше всего. В частности, на портале Службы занятости есть ряд позиций с заработной платой до 100 тыс. грн.