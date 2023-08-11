Зарплати від 20 тис. грн — кому з українців почали платити більше

Фітнес-інструктор. Фото: Unplush

В Україні у липні 2023 року на ринку праці покращилась ситуація із заробітними платами у низці галузей. Зокрема, спеціалістам зі сфери "Страхування" почали платити на 11% більше, а в категорії "Краса, фітнес, спорт" — на 6%.

Про це свідчать дані кадрового порталу Work.ua.

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Як змінилась оплата праці у липні

За даними аналітиків, минулого місяця середня зарплата зросла:

у Дніпропетровській області з 16 тис. до 16,5 тис. грн;

у Київській — з 18,75 тис. до 19 тис. грн;

у Львівській — з 16,77 тис. до 17 тис. грн;

в Одеській — з 16,27 тис. до 17,32 тис. грн;

у Харківській області — 16 тис. грн.

При цьому найбільше зростання середньої зарплатні сталось у таких сферах:

"Нерухомість" — до 33 тис. грн (+6%);

"Топменеджмент, керівництво вищої ланки" — до 32,5 тис. грн (+8%);

"Продаж, закупівля" — до 22,5 тис. грн (+5%);

"IT, комп’ютери, інтернет" — до 21 тис. грн (+5%);

"Страхування" — до 20 тис. грн (+11%)

"Управління персоналом, HR" — до 20 тис. грн (+5%);

"Сільське господарство, агробізнес" — до 19,95 тис. грн (+5%);

"Краса, фітнес, спорт" — до 18,5 тис. грн (+6%).

Лідирують за величиною зарплат за не керівними посадами:

53 тис. грн — медіабаєр;

42,5 тис. грн — водій-міжнародник;

38,75 тис. грн — бізнес-аналітик;

36,25 тис. грн — ендодонтист;

35 тис. грн — рієлтор;

32,5 тис. грн — координатор зі збуту, рихтувальник;

30 тис. грн — 3D-візуалізатор, автоелектрик, автомеханік, бурильник, головний бухгалтер, дизеліст, технолог меблів.

Найменші зарплати від 6,75 тис. грн до 11 тис. грн за посадами у:

консьєржів;

санітарів;

прибиральників;

посудомийників;

асистентів ветеринарного лікаря;

інтерв'юерів.

Більше про зарплати

Нагадаємо, український уряд ухвалив постанову, покликану унормувати питання щомісячних доплат для військовослужбовців. Йдеться про доплати у 30 тис. грн для силового блоку.

Також ми писали, що грошову допомогу в Україні виплачують тим, хто внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Для них передбачена фінансова підтримка у сумі 16 тис. грн.