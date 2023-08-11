Зарплати від 20 тис. грн: кому з українців почали платити більше
В Україні у липні 2023 року на ринку праці покращилась ситуація із заробітними платами у низці галузей. Зокрема, спеціалістам зі сфери "Страхування" почали платити на 11% більше, а в категорії "Краса, фітнес, спорт" — на 6%.
Про це свідчать дані кадрового порталу Work.ua.
Як змінилась оплата праці у липні
За даними аналітиків, минулого місяця середня зарплата зросла:
- у Дніпропетровській області з 16 тис. до 16,5 тис. грн;
- у Київській — з 18,75 тис. до 19 тис. грн;
- у Львівській — з 16,77 тис. до 17 тис. грн;
- в Одеській — з 16,27 тис. до 17,32 тис. грн;
- у Харківській області — 16 тис. грн.
При цьому найбільше зростання середньої зарплатні сталось у таких сферах:
- "Нерухомість" — до 33 тис. грн (+6%);
- "Топменеджмент, керівництво вищої ланки" — до 32,5 тис. грн (+8%);
- "Продаж, закупівля" — до 22,5 тис. грн (+5%);
- "IT, комп’ютери, інтернет" — до 21 тис. грн (+5%);
- "Страхування" — до 20 тис. грн (+11%)
- "Управління персоналом, HR" — до 20 тис. грн (+5%);
- "Сільське господарство, агробізнес" — до 19,95 тис. грн (+5%);
- "Краса, фітнес, спорт" — до 18,5 тис. грн (+6%).
Лідирують за величиною зарплат за не керівними посадами:
- 53 тис. грн — медіабаєр;
- 42,5 тис. грн — водій-міжнародник;
- 38,75 тис. грн — бізнес-аналітик;
- 36,25 тис. грн — ендодонтист;
- 35 тис. грн — рієлтор;
- 32,5 тис. грн — координатор зі збуту, рихтувальник;
- 30 тис. грн — 3D-візуалізатор, автоелектрик, автомеханік, бурильник, головний бухгалтер, дизеліст, технолог меблів.
Найменші зарплати від 6,75 тис. грн до 11 тис. грн за посадами у:
- консьєржів;
- санітарів;
- прибиральників;
- посудомийників;
- асистентів ветеринарного лікаря;
- інтерв'юерів.
Більше про зарплати
Нагадаємо, український уряд ухвалив постанову, покликану унормувати питання щомісячних доплат для військовослужбовців. Йдеться про доплати у 30 тис. грн для силового блоку.
Також ми писали, що грошову допомогу в Україні виплачують тим, хто внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Для них передбачена фінансова підтримка у сумі 16 тис. грн.