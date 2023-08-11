Зарплаты от 20 тыс. грн: кому из украинцев начали платить больше
В Украине в июле 2023 года на рынке труда улучшилась ситуация с заработными платами в ряде отраслей. В частности, специалистам из сферы "Страхования" стали платить на 11% больше, а в категории "Красота, фитнес, спорт" — на 6%.
Об этом свидетельствуют данные кадрового портала Work.ua.
Как изменилась оплата труда в июле
По данным аналитиков, в прошлом месяце средняя зарплата выросла:
- в Днепропетровской области с 16 тыс. до 16,5 тыс. грн.;
- в Киевской — с 18,75 тыс. до 19 тыс. грн;
- во Львовской — с 16,77 тыс. до 17 тыс. грн;
- в Одесской — с 16,27 тыс. до 17,32 тыс. грн;
- в Харьковской области — 16 тыс. грн.
При этом наибольший рост средней зарплаты произошел в следующих областях:
- "Недвижимость" — до 33 тыс. грн (+6%);
- "Топменеджмент, руководство высшего звена" — до 32,5 тыс. грн (+8%);
- "Продажа, закупка" — до 22,5 тыс. грн (+5%);
- "IT, компьютеры, интернет" — до 21 тыс. грн (+5%);
- "Страхование" — до 20 тыс. грн (+11%)
- "Управление персоналом, HR" — до 20 тыс. грн (+5%);
- "Сельское хозяйство, агробизнес" — до 19,95 тыс. грн (+5%);
- "Красота, фитнес, спорт" — до 18,5 тыс. грн (+6%).
Лидируют по величине зарплат по не руководящим должностям:
- 53 тыс. грн — медиабаер;
- 42,5 тыс. грн — водитель-международник;
- 38,75 тыс. грн — бизнес-аналитик;
- 36,25 тыс. грн — эндодонтист;
- 35 тыс. грн — риелтор;
- 32,5 тыс. грн — координатор по сбыту, рихтовщик;
- 30 тыс. грн — 3D-визуализатор, автоэлектрик, автомеханик, бурильщик, главный бухгалтер, дизелист, технолог мебели.
Наименьшие зарплаты от 6,75 тыс. грн. до 11 тыс. грн по должностям у:
- консьержей;
- санитаров;
- уборщиков;
- посудомоечников;
- ассистентов ветеринарного врача;
- интервьюеров.
Больше о зарплатах
Напомним, украинское правительство приняло постановление, призванное нормировать вопрос ежемесячных доплат для военнослужащих. Речь идет о доплатах в 30 тыс. грн. для силового блока.
Также мы писали, что денежную помощь в Украине выплачивают тем, кто внесен в Единый государственный реестр ветеранов войны. Для них предусмотрена финансовая поддержка на сумму 16 тыс. грн.