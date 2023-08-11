Зарплаты от 20 тыс. грн — кому из украинцев начали платить больше

Фитнес-инструктор. Фото: Unplush

В Украине в июле 2023 года на рынке труда улучшилась ситуация с заработными платами в ряде отраслей. В частности, специалистам из сферы "Страхования" стали платить на 11% больше, а в категории "Красота, фитнес, спорт" — на 6%.

Об этом свидетельствуют данные кадрового портала Work.ua.

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Как изменилась оплата труда в июле

По данным аналитиков, в прошлом месяце средняя зарплата выросла:

в Днепропетровской области с 16 тыс. до 16,5 тыс. грн.;

в Киевской — с 18,75 тыс. до 19 тыс. грн;

во Львовской — с 16,77 тыс. до 17 тыс. грн;

в Одесской — с 16,27 тыс. до 17,32 тыс. грн;

в Харьковской области — 16 тыс. грн.

При этом наибольший рост средней зарплаты произошел в следующих областях:

"Недвижимость" — до 33 тыс. грн (+6%);

"Топменеджмент, руководство высшего звена" — до 32,5 тыс. грн (+8%);

"Продажа, закупка" — до 22,5 тыс. грн (+5%);

"IT, компьютеры, интернет" — до 21 тыс. грн (+5%);

"Страхование" — до 20 тыс. грн (+11%)

"Управление персоналом, HR" — до 20 тыс. грн (+5%);

"Сельское хозяйство, агробизнес" — до 19,95 тыс. грн (+5%);

"Красота, фитнес, спорт" — до 18,5 тыс. грн (+6%).

Лидируют по величине зарплат по не руководящим должностям:

53 тыс. грн — медиабаер;

42,5 тыс. грн — водитель-международник;

38,75 тыс. грн — бизнес-аналитик;

36,25 тыс. грн — эндодонтист;

35 тыс. грн — риелтор;

32,5 тыс. грн — координатор по сбыту, рихтовщик;

30 тыс. грн — 3D-визуализатор, автоэлектрик, автомеханик, бурильщик, главный бухгалтер, дизелист, технолог мебели.

Наименьшие зарплаты от 6,75 тыс. грн. до 11 тыс. грн по должностям у:

консьержей;

санитаров;

уборщиков;

посудомоечников;

ассистентов ветеринарного врача;

интервьюеров.

Больше о зарплатах

Напомним, украинское правительство приняло постановление, призванное нормировать вопрос ежемесячных доплат для военнослужащих. Речь идет о доплатах в 30 тыс. грн. для силового блока.

Также мы писали, что денежную помощь в Украине выплачивают тем, кто внесен в Единый государственный реестр ветеранов войны. Для них предусмотрена финансовая поддержка на сумму 16 тыс. грн.