Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Бизнес arrow Зарплаты от 20 тыс. грн: кому из украинцев начали платить больше arrow

Зарплаты от 20 тыс. грн: кому из украинцев начали платить больше

11 августа 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты от 20 тыс. грн — кому из украинцев начали платить больше
Фитнес-инструктор. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в июле 2023 года на рынке труда улучшилась ситуация с заработными платами в ряде отраслей. В частности, специалистам из сферы "Страхования" стали платить на 11% больше, а в категории "Красота, фитнес, спорт" — на 6%.

Об этом свидетельствуют данные кадрового портала Work.ua.

Читайте также:

Как изменилась оплата труда в июле

По данным аналитиков, в прошлом месяце средняя зарплата выросла:

  • в Днепропетровской области с 16 тыс. до 16,5 тыс. грн.;
  • в Киевской — с 18,75 тыс. до 19 тыс. грн;
  • во Львовской — с 16,77 тыс. до 17 тыс. грн;
  • в Одесской — с 16,27 тыс. до 17,32 тыс. грн;
  • в Харьковской области — 16 тыс. грн.

При этом наибольший рост средней зарплаты произошел в следующих областях:

  • "Недвижимость" — до 33 тыс. грн (+6%);
  • "Топменеджмент, руководство высшего звена" — до 32,5 тыс. грн (+8%);
  • "Продажа, закупка" — до 22,5 тыс. грн (+5%);
  • "IT, компьютеры, интернет" — до 21 тыс. грн (+5%);
  • "Страхование" — до 20 тыс. грн (+11%)
  • "Управление персоналом, HR" — до 20 тыс. грн (+5%);
  • "Сельское хозяйство, агробизнес" — до 19,95 тыс. грн (+5%);
  • "Красота, фитнес, спорт" — до 18,5 тыс. грн (+6%).

Лидируют по величине зарплат по не руководящим должностям:

  • 53 тыс. грн — медиабаер;
  • 42,5 тыс. грн — водитель-международник;
  • 38,75 тыс. грн — бизнес-аналитик;
  • 36,25 тыс. грн — эндодонтист;
  • 35 тыс. грн — риелтор;
  • 32,5 тыс. грн — координатор по сбыту, рихтовщик;
  • 30 тыс. грн — 3D-визуализатор, автоэлектрик, автомеханик, бурильщик, главный бухгалтер, дизелист, технолог мебели.

Наименьшие зарплаты от 6,75 тыс. грн. до 11 тыс. грн по должностям у:

  • консьержей;
  • санитаров;
  • уборщиков;
  • посудомоечников;
  • ассистентов ветеринарного врача;
  • интервьюеров.

Больше о зарплатах

Напомним, украинское правительство приняло постановление, призванное нормировать вопрос ежемесячных доплат для военнослужащих. Речь идет о доплатах в 30 тыс. грн. для силового блока.

Также мы писали, что денежную помощь в Украине выплачивают тем, кто внесен в Единый государственный реестр ветеранов войны. Для них предусмотрена финансовая поддержка на сумму 16 тыс. грн.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Таких мощных линий обороны противника история войн еще не видела", – Чернев

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз