Засновник бренду Zara змушений постійно витрачати мільярди євро: у чому причина

Іспанський мільярдер Амансіо Ортега

У Іспанії головний акціонер Zara Inditex SA Амансіо Ортега змушений щороку інвестувати мільярди євро. Причиною цього є податок на багатство.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Проблеми іспанського мільярдера

Засновник бренду Zara, іспанський мільярдер Амансіо Ортега, змушений щороку інвестувати мільярди євро.

Ці кошти він отримує як дивіденди з прибутків компанії Zara Inditex SA, роздрібного продавця доступного модного одягу.

Ортега має витратити свої прибутки, аби не віддавати їх державі як податки.

Особливості законодавства Іспанії

Іспанія є єдиною країною Європейського Союзу, яка має повноцінний податок на багатство.

Згідно із чинним законодавством, від сплати цього великого податку бізнесмени звільняються лише у випадку, якщо вони протягом 12 місяців використали свій дохід на те, що визнається "економічною діяльністю".

"Це досить унікально, тому що в Іспанії не так багато інших подібних прикладів із таким рівнем багатства", — зазначив Леон Фернандо Дель Канто, лондонський адвокат, який працює із заможними іспанцями.

Нагадаємо, що понад 130 депутатів Європарламенту підписалися під петицією про запровадження "податку на багатство". Співавторами податку є депутатка-соціалістка і відомий французький економіст.

Фото: Mundo