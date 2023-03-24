Засновник бренду Zara змушений постійно витрачати мільярди євро: у чому причина
У Іспанії головний акціонер Zara Inditex SA Амансіо Ортега змушений щороку інвестувати мільярди євро. Причиною цього є податок на багатство.
Про це повідомляє видання Bloomberg.
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Проблеми іспанського мільярдера
Засновник бренду Zara, іспанський мільярдер Амансіо Ортега, змушений щороку інвестувати мільярди євро.
Ці кошти він отримує як дивіденди з прибутків компанії Zara Inditex SA, роздрібного продавця доступного модного одягу.
Ортега має витратити свої прибутки, аби не віддавати їх державі як податки.
Особливості законодавства Іспанії
Іспанія є єдиною країною Європейського Союзу, яка має повноцінний податок на багатство.
Згідно із чинним законодавством, від сплати цього великого податку бізнесмени звільняються лише у випадку, якщо вони протягом 12 місяців використали свій дохід на те, що визнається "економічною діяльністю".
"Це досить унікально, тому що в Іспанії не так багато інших подібних прикладів із таким рівнем багатства", — зазначив Леон Фернандо Дель Канто, лондонський адвокат, який працює із заможними іспанцями.
Нагадаємо, що понад 130 депутатів Європарламенту підписалися під петицією про запровадження "податку на багатство". Співавторами податку є депутатка-соціалістка і відомий французький економіст.
Фото: Mundo