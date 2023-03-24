Основатель бренда Zara вынужден постоянно тратить миллиарды евро: в чем причина
В Испании главный акционер Zara Inditex SA Амансио Ортега вынужден ежегодно инвестировать миллиарды евро. Причиной этого является налог на богатство.
Об этом сообщает издание Bloomberg.
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Проблемы испанского миллиардера
Основатель бренда Zara, испанский миллиардер Амансио Ортега, вынужден ежегодно инвестировать миллиарды евро.
Эти средства он получает в качестве дивидендов из доходов компании Zara Inditex SA, розничного продавца доступной модной одежды.
Ортега должен израсходовать свои доходы, чтобы не отдавать их государству как налоги.
Особенности законодательства Испании
Испания – единственная страна Европейского Союза, которая имеет полноценный налог на богатство.
Согласно действующему законодательству, от уплаты этого крупного налога бизнесмены освобождаются только в том случае, если они в течение 12 месяцев использовали свой доход на то, что признается "экономической деятельностью".
"Это достаточно уникально, потому что в Испании не так много других подобных примеров с таким уровнем богатства", — отметил Леон Фернандо Дель Канто, лондонский адвокат, работающий с состоятельными испанцами.
Напомним, что более 130 депутатов Европарламента подписались под петицией о введении "налога на богатство". Соавторами налога являются депутат-социалистка и известный французский экономист.
Фото: Mundo