Основатель бренда Zara вынужден постоянно тратить миллиарды евро: в чем причина

Испанский миллиардер Амансио Ортега

В Испании главный акционер Zara Inditex SA Амансио Ортега вынужден ежегодно инвестировать миллиарды евро. Причиной этого является налог на богатство.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Проблемы испанского миллиардера

Основатель бренда Zara, испанский миллиардер Амансио Ортега, вынужден ежегодно инвестировать миллиарды евро.

Эти средства он получает в качестве дивидендов из доходов компании Zara Inditex SA, розничного продавца доступной модной одежды.

Ортега должен израсходовать свои доходы, чтобы не отдавать их государству как налоги.

Особенности законодательства Испании

Испания – единственная страна Европейского Союза, которая имеет полноценный налог на богатство.

Согласно действующему законодательству, от уплаты этого крупного налога бизнесмены освобождаются только в том случае, если они в течение 12 месяцев использовали свой доход на то, что признается "экономической деятельностью".

"Это достаточно уникально, потому что в Испании не так много других подобных примеров с таким уровнем богатства", — отметил Леон Фернандо Дель Канто, лондонский адвокат, работающий с состоятельными испанцами.

Напомним, что более 130 депутатов Европарламента подписались под петицией о введении "налога на богатство". Соавторами налога являются депутат-социалистка и известный французский экономист.

Фото: Mundo