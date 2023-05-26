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ЗМІ дізналися, як дружина керівника БЕБ заробляє на Укрзалізниці

26 травня 2023 09:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗМІ дізналися, як дружина керівника БЕБ заробляє на Укрзалізниці
В.о. керівника Бюро економічної безпеки Едуард Федоров. Фото: БЕБ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Дружина керівника Бюро економічної безпеки має низку бізнесів по усій Україні. Зокрема, вона будує готель на гірськолижному курорті і продає із немаленькою націнкою діоди на заводи Укрзалізниці.

Про це повідомляє розслідування видання Bihus.Info.

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Бізнеси дружини керівника БЕБ

Журналісти виявили у Ольги Федорової, дружини в.о. керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ), близько 20 різних бізнес-проєктів по усій Україні.

Так, стало відомо, що вона за останні шість років заснувала (самостійно чи разом із іншими особами) кілька компаній, які займаються різними видами бізнесу — продажем ліків та риби, пасажирськими перевезеннями і бурінням свердловин тощо.

Крім того, Федорова, за інформацією Bihus.info, будує готель на гірськолижному курорті у селі Мигове, що в Чернівецькій області.

На цьому курорті їй належить дві земельні ділянки. Поруч виявилися ділянки, які перебувають у власності колишніх керівників СБУ чи їхнім дружинам і дітям.

Завищені ціни для Укрзалізниці

Також розслідування з’ясувало, що компанія Ольги Федорової "Глобальні технології майбутнього" з 2022 року займається постачанням запчастин на ремонтні заводи Укрзалізниці у трьох містах України — Дніпрі, Запоріжжі та Києві.

В основному компанія Федорової постачає діоди, які сама не виробляє, а перепродає — і, як зазначають журналісти, із немаленькою націнкою.

Так, діоди виду ДЛ253-2000-24 УХЛ2 були продані по ціні 6 973 грн за штуку, тоді як закуплені за 4 970 грн/шт.

Зміна курсу гривні не вплинула на націнку для компанії Федорової — вона стала закупляти їх по 6 130 грн/шт, а продавала по 9 154 грн/шт.

Найбільше "Глобальні технології майбутнього" постачали діоди ДЛ161-200-16 УХЛ2 — по 1 900  грн/шт, при закупівельній ціні по 1 025  грн/шт.

Нагадаємо, що ще у березні Федоров працював начальником управління СБУ у Сумській області.

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