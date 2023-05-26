СМИ узнали, как жена руководителя БЭБ зарабатывает на Укрзализныце

И.о. руководителя Бюро экономической безопасности Эдуарда Федорова. Фото: БЕБ

У жены руководителя Бюро экономической безопасности есть ряд бизнесов по всей Украине. В частности, она строит гостиницу на горнолыжном курорте и продает с большой наценкой диоды на заводы Укрзализныци.

Об этом сообщает расследование издания Bihus.Info.

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Бизнес жены руководителя БЭБ

Журналисты обнаружили у Ольги Федоровой, жены и.о. руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ), около 20 различных бизнес-проектов по всей Украине.

Так, стало известно, что она за последние шесть лет учредила (самостоятельно или вместе с другими лицами) несколько компаний, занимающихся разными видами бизнеса - продажей лекарств и рыбы, пассажирскими перевозками и бурением скважин и т.д.

Кроме того, Федорова, по информации Bihus.info, строит гостиницу на горнолыжном курорте в селе Миговое Черновицкой области.

На этом курорте ей принадлежит два земельных участка. Рядом оказались участки, которые находятся в собственности бывших руководителей СБУ или их жен и детей.

Завышенные цены для Укрзализныци

Также расследование выяснило, что компания Ольги Федоровой "Глобальные технологии будущего" с 2022 года занимается поставкой запчастей на ремонтные заводы Укрзализныци в трех городах Украины — Днепре, Запорожье и Киеве.

В основном компания Федоровой снабжает диодами, которые сама не производит, а перепродает — и, как отмечают журналисты, с немалой наценкой.

Так, диоды вида ДЛ253-2000-24 УХЛ2 были проданы по цене 6973 грн за штуку, тогда как закуплены за 4970 грн/шт.

Изменение курса гривни не повлияло на наценку для компании Федоровой — она стала закупать их по 6130 грн/шт, а продавала по 9154 грн/шт.

Больше всего "Глобальные технологии будущего" поставляли диоды ДЛ161-200-16 УХЛ2 — по 1 900 грн/шт, при закупочной цене по 1 025 грн/шт.

Напомним, что еще в марте Фёдоров работал начальником управления СБУ в Сумской области.