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Zoom оголосив про плани звільнення робітників, — Reuters

8 лютого 2023 12:38
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Зум оголосив про плани звільнення робітників — на скільки скоротять штат
Гендиректор зменшить собі зарплату на 98%
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В американській компанії Zoom оголосили про наміри звільнити 15% своїх співробітників. Також планують зменшити заробітні плати топ-менеджерам.

Про це поінформувала агенція Reuters.

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Причини скорочення штату Zoom

Як зауважує агенція, компанія-виробник програмного забезпечення для відеоконференцій досі не оговталася від пандемії коронавірусу, яка спровокувала падіння попиту. Вона продовжує надалі скорочувати свої фінансові витрати.

За словами виконавчого директора Еріка Юаня, акції компанії підвищилися на 7% після того, як Zoom оголосив про рішення скоротити штат та урізати зарплати.

Примітно, що собі він готовий зменшити зарплату на 98% на наступний фінансовий рік. Також має намір відмовитися від премій за поточний фінансовий рік.

Компанія заявила, що зарплатню команди виконавчих керівників зменшать на 20%.

Фінансові проблеми технологічних компаній

В останні місяці звільнення вдарили по технологічній сфері. Так, компанія HP Inc. оголосила восени про скорочення 6 тисяч співробітників, Cisco Systems Inc. та International Business Machines Corp. — про близько 4 тисяч робітників. Загалом за даними аналітиків, 2022 року технологічний сектор оголосив про скорочення 97,2 тисячі робочих місць, що на 649% більше, ніж було попереднього року.

3 лютого біля штаб-квартири Google у Моунтін-В'ю та біля фірмового магазину в Нью-Йорку члени профспілки Alphabet Workers Union вийшли на протест на підтримку звільнених компанією субпідрядників. В акціях брали участь як штатні працівники, так і сторонні співробітники, які працюють за окремими контрактами.

Google деякий час тому оголосила про найбільше за свою історію скорочення персоналу на 6% (або 12 тис осіб) у зв'язку зі складною економічною ситуацією, взявши за приклад такі корпорації, як Microsoft, Salesforce і Amazon, які так само скорочують персонал. На мітингу субпідрядники заявили, що пошуковий гігант наживався на їхній праці, оплачуючи їхні послуги значно меншою мірою, ніж штатним співробітникам і не забезпечував їх гідними пільгами.

Раніше американська корпорація, яка вважається однією з найбільших компаній у сфері виробництва комп'ютерів, Dell Technologies Inc., заявила, що скоротить штат працівників. Причиною стало різке падіння попиту на продукцію.

Нагадаємо, за даними опитування Національного банку України (НБУ) "Ділові очікування підприємств України" за четвертий квартал минулого року, в Україні керівники підприємств протягом 2023 року планують оптимізувати штат працівників. При цьому мають намір підвищити заробітні плати.

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