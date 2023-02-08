Зум объявил о планах увольнения работников — на сколько сократят штат

Гендиректор снизит себе зарплату на 98%

В американской компании Zoom объявили о намерениях уволить 15% своих сотрудников. Также планируют снизить заработные платы топ-менеджерам.

Об этом проинформировало агентство Reuters.

Причины сокращения штата Zoom

Как отмечает агентство, компания-производитель программного обеспечения для видеоконференций до сих пор не оправилась от пандемии коронавируса, которая спровоцировала падение спроса. Она продолжает сокращать свои финансовые расходы.

По словам исполнительного директора Эрика Юаня, акции компании повысились на 7% после того, как Zoom объявил о решении сократить штат и урезать зарплаты.

Примечательно, что он готов уменьшить себе зарплату на 98% на следующий финансовый год. Также намерен отказаться от премий за текущий финансовый год.

Компания заявила, что зарплату команды исполнительных руководителей снизят на 20%.

Финансовые проблемы технологических компаний

В последние месяцы увольнения ударили по технологической сфере. Так, компания HP Inc. объявила осенью о сокращении 6 тысяч сотрудников, Cisco Systems Inc. и International Business Machines Corp. — около 4 тысяч рабочих. В целом по данным аналитиков, в 2022 году технологический сектор объявил о сокращении 97,2 тысячи рабочих мест, что на 649% больше, чем было в предыдущем году.

3 февраля возле штаб-квартиры Google в Моунтин-Вью и у фирменного магазина в Нью-Йорке члены профсоюза Alphabet Workers Union вышли на протест в поддержку уволенных компанией субподрядчиков. В акциях принимали участие как штатные работники, так и посторонние сотрудники, работающие по отдельным контрактам.

Google некоторое время назад объявила о крупнейшем за свою историю сокращении персонала на 6% (или 12 тыс. человек) в связи со сложной экономической ситуацией, взяв в пример такие корпорации, как Microsoft, Salesforce и Amazon, которые так же сокращают персонал. На митинге субподрядчики заявили, что поисковый гигант наживался на их труде, оплачивая их услуги в значительно меньшей степени, чем штатным сотрудникам и не обеспечивал их достойными льготами.

Ранее американская корпорация, которая считается одной из крупнейших компаний в сфере производства компьютеров Dell Technologies Inc., заявила, что сократит штат работников. Причиной стало резкое падение спроса на продукцию.

Напомним, по данным опроса Национального банка Украины (НБУ) "Деловые ожидания предприятий Украины" за четвертый квартал прошлого года, в Украине руководители предприятий в течение 2023 планируют оптимизировать штат работников. При этом намерены повысить заработные платы.