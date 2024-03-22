Важкий люкс виходить з ринку РФ — чому Chanel може закрити свої бутики

Закритий магазин Chanel. Фото: Alamy

Chanel, ймовірно, може остаточно вийти з російського ринку. Французький бренд в РФ почав вести переговори з орендодавцями про розірвання договорів оренди приміщень, де розташовані бутіки мережі.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на джерела на ринку нерухомості.

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У повідомленні сказано, що Chanel почала вести переговори з орендодавцями про розірвання договорів оренди приміщень, де розташовані бутики мережі. Офіційного підтвердження компанія не дала.

Проте, на початку повномасштабного вторгнення у люксового ритейлера в РФ налічувалося 17 бутіків, в основному в Москві, проте зараз на сайті бренду більше не вказано частину магазинів. У ТЦ "Афімолл" підтвердили, що Chanel розірвала договір оренди на умовах, "які є конфіденційною інформацією".

Чому люксові бренди можуть назавжди вийти з ринку РФ

Дві роки тому Європейський Союз ввів заборону на експорт у Росію предметів розкоші, вартість яких перевищує 300 євро. Це зачепило інтереси великих брендів, таких як Chanel. Тому компанії, які оголосили про відхід, але зберігали оренду, зараз роблять це фактично. Наприклад, в РФ вже офіційно немає магазинів LVMH (Christian Dior, Louis Vuitton, Celine, Kenzo, Givenchy), а також представництв Gucci від Kering, та бутиків Hermes і Burberry.

Як іноземний люкс обходить санкції проти РФ

Незважаючи на заборону ввезення в Росію предметів розкоші, товари люксових брендів все ще можна придбати в РФ, наприклад, у ЦУМі. Зараз постачання такої продукції здійснюється частинами.

Брендова куртка, наприклад, надходить у бутік у кілька етапів: спочатку приїжджає основна частина виробу, а потім комір і пояс, за умови, що вартість кожної частини становить не більше €300. Ще один спосіб обійти заборону — зниження вартості товару самим виробником, наприклад, за рахунок заміни фурнітури більш бюджетною.

Що ще треба знати

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України безліч іноземних компаній припинили свою діяльність на території РФ. Деякі також обмежили функціонал своїх сервісів через війну в Україні або її наслідки. Ми розповідали, які компанії та організації виходять з російського ринку.

Ми також писали, що американська тютюнова компанія Philip Morris International, не дивлячись на свою присутність в Росії, продовжує залишатися найбільшим гравцем на тютюновому ринку України. При цьому компанія має значні привілеї в оподаткуванні.