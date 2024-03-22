Тяжелый люкс выходит из рынка РФ – почему Chanel может закрыть свои бутики

Закрытый магазин Chanel. Фото: Alamy

Chanel, вероятно, может окончательно выйти из российского рынка. Французский бренд в РФ начал вести переговоры с арендодателями о расторжении договоров аренды помещений, где расположены бутики сети.

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

Читайте также:

В сообщении говорится, что Chanel начала вести переговоры с арендодателями о расторжении договоров аренды помещений, где расположены бутики сети. Официального подтверждения компания не предоставила.

Однако, в начале полномасштабного вторжения у люксового ритейлера в РФ насчитывалось 17 бутиков, в основном в Москве, однако сейчас на сайте бренда больше не указана часть магазинов. В ТЦ "Афимолл" подтвердили, что Chanel расторгла договор аренды на условиях, "являющихся конфиденциальной информацией".

Почему люксовые бренды могут навсегда выйти из рынка РФ

Два года тому назад Европейский Союз ввел запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, стоимость которых превышает 300 евро. Это задело интересы крупных брендов, таких как Chanel. Поэтому компании, объявившие об уходе, но сохранявшие аренду, сейчас делают это фактически. К примеру, в РФ уже официально нет магазинов LVMH (Christian Dior, Louis Vuitton, Celine, Kenzo, Givenchy), а также представительств Gucci от Kering, бутиков Hermes и Burberry.

Как иностранный люкс обходит санкции против РФ

Несмотря на запрет на ввоз в Россию предметов роскоши, товары люксовых брендов все еще можно приобрести в РФ, например, в ЦУМе. Сейчас снабжение такой продукции осуществляется частями.

Брендовая куртка, например, поступает в бутик в несколько этапов: сначала приезжает основная часть изделия, а затем воротник и пояс при условии, что стоимость каждой части составляет не более 300 евро. Еще один способ обойти запрет — снижение стоимости товара самим производителем, например, за счет замены фурнитуры более бюджетной.

Что еще нужно знать

Напомним, после начала полномасштабной войны России против Украины множество иностранных компаний прекратили свою деятельность на территории РФ. Некоторые также ограничили функционал своих сервисов из-за войны в Украине или ее последствий. Мы ведали, какие компании и организации выходят с русского рынка.

Мы также писали, что американская табачная компания Philip Morris International, несмотря на свое присутствие в России, продолжает оставаться самым крупным игроком на табачном рынке Украины. При этом у компании есть значительные привилегии в налогообложении.