Тарифи на воду — де не підвищать ціни на послугу

Водопровідна вода. Фото: Unplush

У 2024 році у невеликих українських містах влада має право підвищувати тарифи на воду та водовідведення, оскільки ціни набагато нижчі за економічно обґрунтовані. Проте частині споживачам пощастить, адже надалі різницю в тарифах покриватиме уряд.

Про це інформує видання Znaj.ua.

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Кому не підвищать тарифи на воду

Як зазначає видання, у місті Ковель Волинської області влада мала намір переглянути комунальні тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення через те, що місцевий водоканал надавав населенню послуги за тарифами, які значно нижчі за економічно обґрунтовані. Комунальне підприємство працювало у збиток, адже підвищились ціни на електричну енергію, пальне, зріс розмір мінімальної заробітної плати.

Для того, щоб забезпечити нормальну роботу водоканалу, міська рада підняла відповідне питання. Однак, з огляду на війну та скрутне становище громадян, вирішили поки що утриматися від підвищення комунальних тарифів для побутових для населення.

Тож, надалі різницю між чинним та економічно обґрунтованим тарифом продовжуватимуть покривати за рахунок місцевого бюджету. Це дозволить підтримувати стабільну роботу водоканалу та не підвищувати фінансове навантаження на споживачів під час війни.

Відомо, що у 2024 році в Острозі та Кропивницькому місцева влада підвищила тарифи на воду. Тоді як Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, не дозволили підвищити тариф на воду для великих міст влітку минулого року. В уряді назвали такий крок неприйнятним під час війни, там продовжують надавати дотації для місцевих бюджетів на покриття різниці у тарифах.

Що ще варто знати

Нагадаємо, тариф на електрику для мешканців України може збільшитися вдвічі та досягти майже 6 гривень за кіловат-годину. Втім, у країні є необхідність збереження фінансової підтримки для тих, хто не зможе сплатити за збільшений тариф.

Також повідомлялося, що у Києві 140 тисяч сімей заборгували щонайменше за три місяці споживання електроенергії. Більшість із них проживає з невисоким місячним споживанням. На сьогодні близько 40% мешканців Києва не платять за електроенергію вчасно.