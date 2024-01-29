Тарифы на воду — где не повысят цены на услугу

Водопроводная вода. Фото: Unplush

В 2024 году в небольших украинских городах власти имеют право повышать тарифы на воду и водоотвод, поскольку цены намного ниже экономически обоснованных. Однако части потребителям повезет, ведь в дальнейшем разницу в тарифах будет покрывать правительство.

Об этом информирует издание Znaj.ua.

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Кому не повысят тарифы на воду

Как отмечает издание, в городе Ковель Волынской области власти намеревались пересмотреть коммунальные тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод из-за того, что местный водоканал предоставлял населению услуги по тарифам, которые значительно ниже экономически обоснованных. Коммунальное предприятие работало в убыток, ведь повысились цены на электрическую энергию, горючее, вырос размер минимальной заработной платы.

Для того, чтобы обеспечить нормальную работу водоканала, городской совет поднял соответствующий вопрос. Однако, учитывая войну и затруднительное положение граждан, решили пока воздержаться от повышения коммунальных тарифов для населения.

В дальнейшем разницу между действующим и экономически обоснованным тарифом будут продолжать покрывать за счет местного бюджета. Это позволит поддерживать стабильную работу водоканала и не повышать финансовую нагрузку на потребителей во время войны.

Известно, что в 2024 году в Остроге и Кропивницком местные власти повысили тарифы на воду. Тогда как Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не позволили повысить тариф на воду для больших городов летом прошлого года. В правительстве назвали такой шаг неприемлемым во время войны, там продолжают предоставлять дотации для местных бюджетов на покрытие разницы в тарифах.

Что еще стоит знать

Напомним, тариф на электричество для жителей Украины может увеличиться вдвое и достичь почти 6 гривен за киловатт-час. Впрочем, в стране есть необходимость сохранения финансовой поддержки для тех, кто не сможет оплатить увеличенный тариф.

Также сообщалось, что в Киеве 140 тысяч семей задолжали минимум за три месяца потребления электроэнергии. Большинство из них проживают с невысоким месячным потреблением. На сегодняшний день около 40% жителей Киева не платят за электроэнергию вовремя.