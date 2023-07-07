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Частка ринку нелегального тютюну в Україні за час війни зросла до 20%, — депутат Железняк

7 липня 2023 19:12
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Ярослав Железняк розказав про тіньовий ринок тютюну
Народний депутат Ярослав Железняк. Скриншот відео
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

За час від початку повномасштабної війни в Україні значно зросли масштаби корупції та тіньової економіки.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE розказав народний депутат, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, голова Тимчасової слідчої комісії ВРУ з економічної безпеки Ярослав Железняк.

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Обсяги тютюнової тіні

За словами народного депутата, загальні обсяги тіньової економіки України протягом періоду з початку війни залишились плюс-мінус на тому ж рівні, що й були до війни. Але в окремих сегментах зростання "тіні" дуже значне. 

Наприклад, у виробництві тютюнових виробів частка тіньового сектора збільшилася до понад 20% від загального обсягу ринка. 

"Це дуже прикро, бо ще умовно у 2015 році доля нелегального тютюну становила 3-4%. І всі роблять вигляд, що не бачать ці цигарки Duty Free. І не бачать, що вони виробляються біля Львова, у Жовтих Водах, Рівному чи на Тернопільщині. І наче не розуміють, як це так сталося", — розказує депутат.

Найближчим часом, запевняє співрозмовник Новини.LIVE, ситуація з нелегальним тютюном зміниться в кращу сторону. 

"По тютюну і нелегальному паливу я вже бачу прогрес", — констатує Железняк.

Інші види тіні

Найближчим часом, запевняє депутат, очолювана ним тимчасова слідча комісія Верховної Ради почне активно працювати щодо нелегального алкоголю.

"Що стосується схем із "чорним" зерном, там я теж бачу прогрес. Але ситуацію потрібно міняти на законодавчому рівні. По Митниці вже відпрацьовуємо. По БЕБ ще не відпрацьовуємо", — розказав депутат.

Нагадаємо, раніше депутат Железняк назвав, хто в Україні виробляє нелегальний бензин. За його словами, ключовою проблемою паливного ринку в України наразі є функціонування мережі малих нафтопереробних підприємств (міні-НПЗ), які не мають необхідної документації та ніяким чином не зареєстровані як виробники підакцизної продукції. Працюють такі НПЗ поза правовим та податковим полем.

Щомісячні обсяги виробництва бензину на таких НПЗ оцінюються в 50–60 тис. тонн. За оцінками "Консалтингової групи А-95", це становить 20–25% ринку бензинів.

Пальне, яке виготовляється такими підприємствами, не відповідає вимогам сучасних стандартів якості Євро-5, що створює ризики для довкілля та сучасного автотранспорту.
 

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