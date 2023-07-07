Ярослав Железняк рассказал о теневом рынке табака

Народный депутат Ярослав Железняк. Скриншот видео

За период времени с начала полномасштабной войны в Украине значительно выросли масштабы коррупции и теневой экономики.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал народный депутат, первый замглавы Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, глава Временной следственной комиссии ВРУ по экономической безопасности Ярослав Железняк.

Читайте также:

Объемы табачной тени

По словам народного депутата, общий объем теневой экономики Украины в течение периода с начала войны остался плюс-минус на том же уровне, что был до войны. Но в отдельных сегментах рост "тени" очень значительный.

Например, в производстве табачных изделий доля теневого сектора увеличилась до более чем 20% от общего объема рынка.

"Это очень досадно, потому что еще условно в 2015 году доля нелегального табака составляла 3–4%. И все делают вид, что не видят этих сигарет Duty Free. И не видят, что они производятся возле Львова, в Желтых Водах, Ровно или на Тернопольщине. И как будто не понимают, как это так случилось", — рассказывает депутат.

В ближайшее время, уверяет собеседник Новини.LIVE, ситуация с нелегальным табаком будет меняться в лучшую сторону.

"По табаку и нелегальному топливу я уже вижу прогресс", — констатирует Железняк.

Другие виды тени

В ближайшее время, уверяет депутат, возглавляемая им временная следственная комиссия Верховной Рады начнет активно работать по нелегальному алкоголю.

"Что касается схем с "черным" зерном, там я тоже вижу прогресс. Но ситуацию нужно менять на законодательном уровне. По Таможне уже отрабатываем. По БЭБ еще не отрабатываем", — рассказал депутат.

Напомним, ранее депутат Железняк назвал, кто в Украине производит нелегальный бензин. По его словам, ключевой проблемой топливного рынка в Украине является функционирование сети малых нефтеперерабатывающих предприятий (мини-НПЗ), которые не имеют необходимой документации и никак не зарегистрированы как производители подакцизной продукции. Работают такие НПЗ вне правового и налогового поля.

Ежемесячные объемы производства бензина на таких НПЗ оцениваются в 50–60 тыс. тонн. По оценкам Консалтинговой группы А-95, это составляет 20–25% рынка бензинов.

Топливо, производимое такими предприятиями, не отвечает требованиям современных стандартов качества Евро-5, что создает риски для окружающей среды и современного автотранспорта.